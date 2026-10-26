GR Silver Mining begrüßt die Unterstützung durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung

26. Oktober 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / GR Silver Mining Ltd. („GR Silver Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: GRSL; OTCQX: GRSLF; FRANKFURT: GPE) freut sich, die Ergebnisse seiner ordentlichen Hauptversammlung (die „Versammlung“) vom 26. Oktober 2026 bekannt zu geben. Die Aktionäre stimmten allen der Versammlung vorgelegten Tagesordnungspunkten zu. Dazu gehörten die Wiederbestellung von Davidson & Company LLP, Chartered Professional Accountants als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, die Genehmigung der fortgesetzten Anwendung des Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens in seiner geänderten Fassung sowie der Genehmigung der Vorankündigungsrichtlinie des Unternehmens. Darüber hinaus wurden Brent McFarlane, Larry Taddei, Jessica Van Den Akker, Trevor Woolfe und Eric Zaunscherb alle für das kommende Jahr als Direktoren wiedergewählt.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining ist ein kanadisches, auf Mexiko ausgerichtetes Mineralexplorationsunternehmen, das sich um die kostengünstige Erweiterung der Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % unternehmenseigenen Assets bemüht, die sich am östlichen Rand des Bergbaubezirks Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert sämtliche Anteile und Rechte am Projekt Plomosas, das sowohl die hochgradige Silberentdeckung im Gebiet San Marcial als auch die ehemalige Untertagemine Plomosas beinhaltet. Angesichts jüngster Entdeckungen auf den 78 km2 an äußerst höffigen, in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Konzessionen ist das Unternehmen gut für die Erweiterung der Ressourcen auf dem Projekt Plomosas aufgestellt.

GR Silver Mining Ltd.

Eric Zaunscherb, President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Telefon: +1 236-270-2057

E-Mail: info@grsilvermining.com

GR Silver Mining Ltd.

Suite 1500, 409 Granville Street,

Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 1T2

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