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    GR Silver Mining begrüßt die Unterstützung durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung

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    GR Silver Mining begrüßt die Unterstützung durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    26. Oktober 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / GR Silver Mining Ltd. („GR Silver Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: GRSL; OTCQX: GRSLF; FRANKFURT: GPE) freut sich, die Ergebnisse seiner ordentlichen Hauptversammlung (die „Versammlung“) vom 26. Oktober 2026 bekannt zu geben. Die Aktionäre stimmten allen der Versammlung vorgelegten Tagesordnungspunkten zu. Dazu gehörten die Wiederbestellung von Davidson & Company LLP, Chartered Professional Accountants als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, die Genehmigung der fortgesetzten Anwendung des Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens in seiner geänderten Fassung sowie der Genehmigung der Vorankündigungsrichtlinie des Unternehmens. Darüber hinaus wurden Brent McFarlane, Larry Taddei, Jessica Van Den Akker, Trevor Woolfe und Eric Zaunscherb alle für das kommende Jahr als Direktoren wiedergewählt.

     

    Über GR Silver Mining Ltd.

     

    GR Silver Mining ist ein kanadisches, auf Mexiko ausgerichtetes Mineralexplorationsunternehmen, das sich um die kostengünstige Erweiterung der Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % unternehmenseigenen Assets bemüht, die sich am östlichen Rand des Bergbaubezirks Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert sämtliche Anteile und Rechte am Projekt Plomosas, das sowohl die hochgradige Silberentdeckung im Gebiet San Marcial als auch die ehemalige Untertagemine Plomosas beinhaltet. Angesichts jüngster Entdeckungen auf den 78 km2 an äußerst höffigen, in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Konzessionen ist das Unternehmen gut für die Erweiterung der Ressourcen auf dem Projekt Plomosas aufgestellt.

     

    GR Silver Mining Ltd.

    Eric Zaunscherb, President & CEO

     

    Nähere Informationen erhalten Sie über:

    Telefon: +1 236-270-2057

    E-Mail: info@grsilvermining.com

     

    GR Silver Mining Ltd.

    Suite 1500, 409 Granville Street,

    Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 1T2

     

    Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemitteilung sollen mit der Verwendung von Wörtern wie „schätzen“, „prognostizieren“, „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „vorhersehen“, „können“ oder „sollten“ bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Einschätzung des Unternehmens wider. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Betracht gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

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