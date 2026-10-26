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    HelloFresh: Kurs dreht aus dem Plus deutlich ins Minus

    Im Blickpunkt

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    HelloFresh verliert heute 4,76 %, liegt auf Monatssicht aber noch 31,00 % im Plus.

    Im Blickpunkt - HelloFresh: Kurs dreht aus dem Plus deutlich ins Minus
    Foto: HelloFresh

    Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 2,97 % dreht HelloFresh im Tagesverlauf ins Minus. Damit bleibt die Aktie deutlich hinter dem SDAX zurück, der um 1,36 % steigt. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es nicht.

    Wie hat sich die HelloFresh-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die HelloFresh Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,46 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um -2,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -51,96 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich +1,36 % im Plus-Minus-Bereich. HelloFresh entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,44 %
    1 Monat +31,00 %
    3 Monate -14,46 %
    1 Jahr -60,82 %
    Stand: 26.10.2026, 22:00 Uhr

    Die Aktie von HelloFresh erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -47,77 %. Über 5 Jahre lag sie bei -47,78 %.

    Nebenwerte hängen DAX und Wall Street ab – OHB springt über 11 Prozent


    Nebenwerte geben den Takt vor: SDAX und MDAX lassen den DAX hinter sich, während die US-Indizes moderater zulegen. Bei den Einzelwerten glänzt OHB mit einem zweistelligen Kurssprung.

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 513,86 Mio.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Kroger, Walmart und Co.

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,48 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,07 %.

    HelloFresh Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der HelloFresh Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HelloFresh Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    HelloFresh

    -4,76 %
    -3,13 %
    +30,07 %
    -15,07 %
    -61,09 %
    -87,97 %
    -96,32 %
    -76,11 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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