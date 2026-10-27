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    Frische Q3-Zahlen von: Visa, PayPal, Coca-Cola, UPS, Boeing, Corning und SIG

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Q3-Zahlen von: Visa, PayPal, Coca-Cola, UPS, Boeing, Corning und SIG
    Foto: Uli Deck - dpa

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Inficon, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: SIG Group, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Q3-Zahlen (8.00 Pk)
    07:30 Uhr, Frankreich: Orange, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz und Pk)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Q3 Trading Update
    08:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
    11:00 Uhr, USA: UPS, Q3-Zahlen
    11:00 Uhr, USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen
    11:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: American Tower, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Invesco, Q3-Zahlen
    12:15 Uhr, USA: PayPal, Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Boeing, Q3-Zahlen
    17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q3-Zahlen
    18:00 Uhr, Frankreich: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
    18:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Q2-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Visa, Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, Niederlande: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen
    USA: Paccar, Q3-Zahlen
    USA: Corning, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 10/26
    09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenquote Q3/26
    10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 9/26
    13:15 Uhr, USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
    13:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig)
    14:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 8/26
    15:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 10/26
    15:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26
    15:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 9/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 27.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    10:00Euro ZoneEUREZB Bankkredit Umfrage
    13:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    13:30USAUSADurable Goods Orders
    13:30USAUSANicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
    13:30USAUSAAuftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
    13:30USAUSADurable Goods Orders ex Transportation
    14:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    15:00USAUSAConsumer Confidence
    18:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


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    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:30 WebinarWH SelfInvest: Einfacher und Besser - NanoTrader mit KI
    18:30 WebinarTradersClub24 GmbH: Trading als Investment-Ergänzung
    28.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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