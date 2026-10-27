Frische Q3-Zahlen von: Visa, PayPal, Coca-Cola, UPS, Boeing, Corning und SIG
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Inficon, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: SIG Group, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Q3-Zahlen (8.00 Pk)
07:30 Uhr, Frankreich: Orange, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz und Pk)
08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Q3 Trading Update
08:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
11:00 Uhr, USA: UPS, Q3-Zahlen
11:00 Uhr, USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen
11:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: American Tower, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Invesco, Q3-Zahlen
12:15 Uhr, USA: PayPal, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Boeing, Q3-Zahlen
17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Frankreich: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
18:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Q2-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Visa, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, Niederlande: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen
USA: Paccar, Q3-Zahlen
USA: Corning, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 10/26
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenquote Q3/26
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 9/26
13:15 Uhr, USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
13:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig)
14:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 8/26
15:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 10/26
15:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26
15:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 9/26
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 27.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 10:00 EUR EZB Bankkredit Umfrage 13:15 USA ADP Employment Change 4-week average 13:30 USA Durable Goods Orders 13:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 13:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 13:30 USA Durable Goods Orders ex Transportation 14:00 USA Housing Price Index (MoM) 15:00 USA Consumer Confidence 18:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
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