Was Deutschlands Innovationskraft bremst

Für Salomon Fiedler von Deutsche Bank Research ist das trotzdem kein Grund zur Resignation. Nicht jedes Land müsse eigene KI-Labore betreiben, um wirtschaftlich zu profitieren. Gerade bei der industriellen Anwendung hätten deutsche Firmen das Zeug zum Weltmarktführer, solange leistungsfähige und bezahlbare Modelle aus dem Ausland verfügbar bleiben.

Bei der Entwicklung großer Sprachmodelle spielt Deutschland in der Weltspitze nicht mit. Anbieter aus den USA und China ziehen davon, die europäische Konkurrenz stammt vor allem aus Frankreich.

Im Alltag hinkt die Republik allerdings hinterher. Beschäftigte in den USA nutzen generative KI im Schnitt während 5,2 Prozent ihrer Arbeitszeit, in Deutschland sind es lediglich 1,7 Prozent. Die Studie nennt als Gründe eine ausgeprägte Risikoscheu, große Vorsicht bei rechtlichen Fragen und eine Vergütungskultur, die individuelle Leistung kaum belohnt.

Dazu kommt die Regulierung: Laut Bitkom sahen im Sommer 66 Prozent der Unternehmen in der EU-KI-Verordnung mehr Nach- als Vorteile, ein Jahr zuvor waren es noch 56 Prozent.

Teuer ist auch das Scheitern. Muss eine Firma nach einem gefloppten Projekt Personal abbauen, kostet das hierzulande im Schnitt 31 Monatsgehälter je Mitarbeiter. In den USA sind es rund sieben, in der Schweiz und in Dänemark nur zwei bis drei. Die im Juli vorgelegten Reformpläne der Bundesregierung begrüßt Fiedler zwar, sieht aber Nachbesserungsbedarf. Die erleichterte Kündigung ab einem Jahresgehalt von mehr als 177.000 Euro erfasse nur einen kleinen Kreis.

Beim Wagniskapital klafft ebenfalls eine Lücke. In der Wachstumsphase lag die Finanzierung relativ zur Wirtschaftsleistung zwischen 2019 und 2024 in den USA beim 3,6-Fachen des deutschen Niveaus. Wenig überraschend, denn europäische Fonds erzielten von 2010 bis 2019 rund 6 Prozent Rendite, US-Fonds etwa 14 Prozent. Und bei den Abgaben auf Gutverdiener liegt Deutschland laut Fiedler mindestens zehn Prozentpunkte über einem Niveau, das im Wettbewerb um Talente attraktiv wäre.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



