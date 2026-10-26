🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Was Deutschlands Innovationskraft bremst

    Anschluss verpasst?

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bei der KI hat Deutschland den Anschluss verpasst, profitieren kann das Land trotzdem kräftig. Deutsche Bank Research benennt die Bremsklötze: Risikoscheu, teure Kündigungen, knappes Wagniskapital und hohe Abgaben.

    Für Sie zusammengefasst
    Anschluss verpasst? - Was Deutschlands Innovationskraft bremst
    Foto: Michael Kappeler - dpa

    Bei der Entwicklung großer Sprachmodelle spielt Deutschland in der Weltspitze nicht mit. Anbieter aus den USA und China ziehen davon, die europäische Konkurrenz stammt vor allem aus Frankreich.

    Für Salomon Fiedler von Deutsche Bank Research ist das trotzdem kein Grund zur Resignation. Nicht jedes Land müsse eigene KI-Labore betreiben, um wirtschaftlich zu profitieren. Gerade bei der industriellen Anwendung hätten deutsche Firmen das Zeug zum Weltmarktführer, solange leistungsfähige und bezahlbare Modelle aus dem Ausland verfügbar bleiben.

    Im Alltag hinkt die Republik allerdings hinterher. Beschäftigte in den USA nutzen generative KI im Schnitt während 5,2 Prozent ihrer Arbeitszeit, in Deutschland sind es lediglich 1,7 Prozent. Die Studie nennt als Gründe eine ausgeprägte Risikoscheu, große Vorsicht bei rechtlichen Fragen und eine Vergütungskultur, die individuelle Leistung kaum belohnt.

    Dazu kommt die Regulierung: Laut Bitkom sahen im Sommer 66 Prozent der Unternehmen in der EU-KI-Verordnung mehr Nach- als Vorteile, ein Jahr zuvor waren es noch 56 Prozent.

    Teuer ist auch das Scheitern. Muss eine Firma nach einem gefloppten Projekt Personal abbauen, kostet das hierzulande im Schnitt 31 Monatsgehälter je Mitarbeiter. In den USA sind es rund sieben, in der Schweiz und in Dänemark nur zwei bis drei. Die im Juli vorgelegten Reformpläne der Bundesregierung begrüßt Fiedler zwar, sieht aber Nachbesserungsbedarf. Die erleichterte Kündigung ab einem Jahresgehalt von mehr als 177.000 Euro erfasse nur einen kleinen Kreis.

    Beim Wagniskapital klafft ebenfalls eine Lücke. In der Wachstumsphase lag die Finanzierung relativ zur Wirtschaftsleistung zwischen 2019 und 2024 in den USA beim 3,6-Fachen des deutschen Niveaus. Wenig überraschend, denn europäische Fonds erzielten von 2010 bis 2019 rund 6 Prozent Rendite, US-Fonds etwa 14 Prozent. Und bei den Abgaben auf Gutverdiener liegt Deutschland laut Fiedler mindestens zehn Prozentpunkte über einem Niveau, das im Wettbewerb um Talente attraktiv wäre.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Anschluss verpasst? Was Deutschlands Innovationskraft bremst Bei der KI hat Deutschland den Anschluss verpasst, profitieren kann das Land trotzdem kräftig. Deutsche Bank Research benennt die Bremsklötze: Risikoscheu, teure Kündigungen, knappes Wagniskapital und hohe Abgaben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     