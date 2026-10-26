Healeys erster Haushaltsplan rückt britische Staatsanleihen in den Fokus

LIMASSOL, Zypern, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der britische Finanzminister John Healey wird am Mittwoch um 12:30 Uhr GMT seinen ersten Herbsthaushaltsplan vorlegen, was ihm und Premierminister Andy Burnham die Gelegenheit bietet, ihre Steuer- und Ausgabenpläne darzulegen. Im Anschluss an Healeys Rede wird das Amt für Haushaltsverantwortung (Office for Budget Responsibility) seinen Fünfjahresausblick für Wirtschaft und Finanzen veröffentlichen.

Zwar gab es weniger hektische Spekulationen als vor früheren Haushaltsplänen, doch ist das Umfeld für Healey zweifellos herausfordernd. Die Kreditkosten verharren auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten, die Ausgaben des öffentlichen Sektors liegen auf historischem Niveau und die Steuereinnahmen erreichen Rekordhöhen. Höhere Energiepreise im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben zudem den in der Frühjahrsprognose veranschlagten finanzpolitischen Spielraum von schätzungsweise rund 20 Milliarden Pfund geschmälert – möglicherweise auf nur noch 10 Milliarden Pfund.

Burnham hat sich verpflichtet, den „Triple Lock" für die Renten während dieser Legislaturperiode beizubehalten, hat jedoch Pläne angekündigt, ihn ab April 2030 durch einen „Double Lock" in Höhe der Inflationsrate oder 2,5 % zu ersetzen, sofern die Labour-Partei die nächsten Wahlen gewinnt. Von Healey wird zudem erwartet, dass er sich an die von der ehemaligen Finanzministerin Rachel Reeves festgelegten Haushaltsregeln hält, die versprochen hatte, weder die Einkommensteuer noch die Sozialversicherungsbeiträge noch die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Da wichtige Einnahmequellen vorerst auf Eis gelegt sind, wird sich Healey wahrscheinlich auf die Wirtschaft und die Sozialpolitik konzentrieren.

Berichten zufolge wird der Haushalt vor allem auf Unternehmenssteuern und Ausbildungsplätze ausgerichtet sein und möglicherweise auch eine Bankenabgabe beinhalten. Die Regierung könnte den Gesundheitsanteil des „Universal Credit" für unter 25-Jährige kürzen – ein Schritt, der unter den Labour-Abgeordneten für Kontroversen sorgen könnte. Zudem wird ein gezieltes Paket zur Entlastung bei den Lebenshaltungskosten erwartet.

Aaron Hill, Chefmarktanalyst bei FP Markets , erklärte: „Für Händler und Investoren werden die Renditen britischer Staatsanleihen genau beobachtet werden. Meiner Ansicht nach wird die Reaktion des GBP davon abhängen, was die Renditebewegungen antreibt: ein wachstumsgetriebener Anstieg (positiv für das GBP) oder ein risikogetriebener Anstieg (negativ für das GBP)".

Britische Vermögenswerte werden während des Haushaltsplans im Fokus stehen. Glücklicherweise können Anleger bei FP Markets CFDs auf britische Staatsanleihen, eine breite Palette von GBP-Währungspaaren und wichtige britische Aktienindizes handeln – und das alles über erstklassige Handelsplattformen.

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein weltweit tätiger, mehrfach regulierter und preisgekrönter Broker, der 2005 in Sydney, Australien, gegründet wurde. Der Broker bietet über 10 000 CFD-Instrumente in sieben Anlageklassen an, die auf branchenführenden Plattformen verfügbar sind, darunter MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView und cTrader.

FP Markets unterliegt der Aufsicht der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Financial Services Authority (FSA) der Seychellen, der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Südafrikas und der Capital Markets Authority (CMA) Kenias.

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