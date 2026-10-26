Clean Air Metals gibt Überprüfung des Zwischenabschlusses für das zweite Quartal durch den Wirtschaftsprüfer bekannt

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 26. Oktober 2026 / Clean Air Metals Inc. („Clean Air Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:AIR)(FWB:CKU)(OTC PINK:CLRMF) gibt bekannt, dass Manning Elliott LLP, der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, die Überprüfung des Zwischenabschlusses des Unternehmens für das zweite Quartal für den am 31. Juli 2026 endenden Sechsmonatszeitraum (der „Zwischenabschluss“) zum 22. Oktober 2026 abgeschlossen hat. Der Zwischenabschluss war im Rundschreiben des Managements des Unternehmens vom 14. Oktober 2026 im Zusammenhang mit der bevorstehenden ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 13. November 2026 enthalten. Infolge der Überprüfung durch den Wirtschaftsprüfer wurden keine Änderungen am Zwischenabschluss vorgenommen, mit Ausnahme der Streichung des „Notice of No Auditor Review“.

Bevorstehende ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

Darüber hinaus werden die Aktionäre von Clean Air Metals daran erinnert, dass die ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung (die „Versammlung“) am 13. November 2026 virtuell stattfinden wird. Aktionäre von Clean Air Metals sollten das Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einsehen, um die geänderte Einberufung der Versammlung sowie die Unterlagen zur Versammlung, einschließlich des Zugangs zur Versammlung von Clean Air Metals sowie Anweisungen zur Stimmabgabe und zur Vollmachtserteilung, einzusehen.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale, Thunder Bay North, vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario, Kanada befindet (das „Projekt TBN“). Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, die nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 14,9 Mio. t mit 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni (NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, SLR Consulting Canada Ltd, 21. November 2025), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in Einfallrichtung.