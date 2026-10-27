Ein neuer Elektrifizierungsindex zeigt China an der Spitze, während in den USA ein Stillstand droht und Europas Politik die Umsetzung überholt

Der Electrification Competitiveness Index bewertet die Fortschritte in 16 Ländern, indem er die tatsächliche Elektrifizierung vor Ort und die für weitere Fortschritte notwendigen Bedingungen misst. Diese ermöglichenden und einsatzfördernden Faktoren zeigen an, wie bereit Volkswirtschaften für die Elektrifizierung von Geschäftsabläufen sind.

LONDON, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- China ist bei der Elektrifizierung führend, während die USA Gefahr laufen, an Dynamik zu verlieren, und einige der größten Volkswirtschaften Europas ihre Politik noch nicht in die Praxis umgesetzt haben, so eine neue Analyse.

Die Analyse deckt eine weit verbreitete Umsetzungslücke auf, da in den meisten Ländern politische Rahmenbedingungen und andere Voraussetzungen für den Ausbau der Elektrifizierung noch nicht gegeben sind.

Der von der We Mean Business Coalition mit Unterstützung von RMI entwickelte Index bewertet Australien, Brasilien, China, Äthiopien, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, die Philippinen, Polen, Südafrika, Südkorea, Spanien, Großbritannien und die USA.

Die Elektrifizierung, kombiniert mit sauberer Energie, kann die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern, die Energiesicherheit stärken, die Anfälligkeit gegenüber schwankenden Brennstoffpreisen reduzieren, Wachstum und Produktivität fördern, Emissionen senken und die Gesundheit durch sauberere Luft verbessern. Das wird ein zentraler Schwerpunkt der COP31 sein.

Die Länder werden in vier Kategorien eingeteilt:

Solide Grundlage – China, Frankreich, Spanien: relativ starke Bereitstellung und starke Unterstützungsmechanismen. China weist die höchste Ausbauquote auf, was auf koordinierte Netzinvestitionen, Industriepolitik und Anreize zurückzuführen ist. Frankreich und Spanien schneiden bei der Netzleistung und dem Anteil sauberer Energie gut ab. In allen drei Ländern sind die Strompreise im Vergleich zu Gaspreisen wettbewerbsfähiger als in den meisten anderen untersuchten Volkswirtschaften.





relativ starke Bereitstellung und starke Unterstützungsmechanismen. China weist die höchste Ausbauquote auf, was auf koordinierte Netzinvestitionen, Industriepolitik und Anreize zurückzuführen ist. Frankreich und Spanien schneiden bei der Netzleistung und dem Anteil sauberer Energie gut ab. In allen drei Ländern sind die Strompreise im Vergleich zu Gaspreisen wettbewerbsfähiger als in den meisten anderen untersuchten Volkswirtschaften. Potenzial für einen Aufschwung – Deutschland, Indien, Italien, Polen, Großbritannien: enablers höher als deployment. Im Vereinigten Königreich besteht die größte Diskrepanz zwischen Politik und Umsetzung. Für die britische Industrie sind die Stromkosten pro Energieeinheit etwa fünfmal so hoch wie die Gaskosten, während in Deutschland ein Anschlussstau von Hunderten von Gigawatt besteht.





enablers höher als deployment. Im Vereinigten Königreich besteht die größte Diskrepanz zwischen Politik und Umsetzung. Für die britische Industrie sind die Stromkosten pro Energieeinheit etwa fünfmal so hoch wie die Gaskosten, während in Deutschland ein Anschlussstau von Hunderten von Gigawatt besteht. Risiko des Stillstands – USA, Australien, Brasilien, Äthiopien, Südkorea: Die Bereitstellung liegt bei/über der Hälfte, wobei die Aktivierungsfaktoren unter dem Median liegen. In den USA besteht die Gefahr, dass Kehrtwendungen in der Bundespolitik und Engpässe im Stromnetz die Dynamik verlangsamen. In den USA warten mehr als 2 TW an Erzeugungs- und Speicherkapazität in den Verbindungswarteschlangen, verglichen mit einer bestehenden Erzeugungskapazität von rund 1,3 TW.





Die Bereitstellung liegt bei/über der Hälfte, wobei die Aktivierungsfaktoren unter dem Median liegen. In den USA besteht die Gefahr, dass Kehrtwendungen in der Bundespolitik und Engpässe im Stromnetz die Dynamik verlangsamen. In den USA warten mehr als 2 TW an Erzeugungs- und Speicherkapazität in den Verbindungswarteschlangen, verglichen mit einer bestehenden Erzeugungskapazität von rund 1,3 TW. Frühe Adoptionsphase – Indonesien, die Philippinen und Südafrika: unterhalb der Halbzeitmarke bei Bereitstellung und Aktivierungsfunktionen. Saubere Energie macht in Indonesien und Südafrika 18 % der Stromerzeugung aus und in den Philippinen 23 %, während die Investitionen in die Stromnetze in allen drei Ländern unter 0,4 % des BIP liegen, verglichen mit einem Durchschnitt von 0,65 % in der Stichprobe.

Bericht & vollständige Pressemitteilung: https://www.wemeanbusinesscoalition.org/blog/new-index-maps-electrification-competitiveness-of-countries/

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