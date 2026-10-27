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    SUNON bringt KI, Natur und auf Menschen ausgerichtetes Design zur ORGATEC 2026

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    Unter dem Motto „@Sunon @AI @Nature" präsentiert die globale Marke für Arbeitsplatzlösungen Materialinnovationen im Sinne der Kreislaufwirtschaft und neue Perspektiven für die Zukunft der Arbeit.

    KÖLN, Deutschland, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SUNON, eine internationale Marke für Büromöbel und Arbeitsplatzlösungen, wird ihre neuesten Arbeitsplatzkonzepte auf der ORGATEC 2026 präsentieren, die vom 27. bis 30. Oktober in Köln stattfindet. Unter dem Motto „@Sunon @AI @Nature" erforscht SUNON, wie künstliche Intelligenz, naturinspiriertes Denken sowie auf Menschen ausgerichtetes Design zu anpassungsfähigeren und inspirierenderen Arbeitsumgebungen beitragen können.

    SUNON’s ORGATEC 2026 exhibition space brings nature-inspired design and contemporary workplace solutions together, reflecting the brand’s theme, “@Sunon @AI @Nature.”

    Da sich die Erwartungen an den Arbeitsplatz weiterentwickeln, blicken Unternehmen über einzelne Möbelprodukte hinaus und suchen nach integrierten Umgebungen, die konzentriertes Arbeiten, Zusammenarbeit sowie sich ändernde Arbeitsmuster unterstützen. Auf der ORGATEC 2026 vereint SUNON Produktinnovation, Materialforschung und Arbeitsplatzgestaltung, um seinen Ansatz für diese sich wandelnden Bedürfnisse zu demonstrieren.

    Ein besonderes Highlight der diesjährigen Ausstellung ist ein Konzeptstuhl, der zu über 85 % aus recycelten Materialien besteht, die aus ausrangierten Möbeln stammen. Das Projekt untersucht, wie Materialien aus gebrauchten Möbeln durch Design in die Produktentwicklung zurückgeführt werden können, und bietet damit ein konkretes Beispiel für Kreislaufwirtschaft bei Büromöbeln. Es spiegelt auch SUNONs kontinuierliches Streben nach Materialinnovationen und nachhaltigeren Ansätzen im Produktdesign wider.

    Parallel zu dieser Materialinitiative präsentiert SUNON seine Sichtweise auf das Verhältnis zwischen intelligenter Technologie und der Zukunft der Arbeit. Da KI weiterhin Einfluss darauf hat, wie Menschen mit Informationen und ihrer Arbeitsumgebung interagieren, sieht SUNON Möglichkeiten, technologische Innovationen mit praktischen Bedürfnissen am Arbeitsplatz zu verbinden. Der Fokus liegt weiterhin auf der Schaffung von Umgebungen, die den Menschen durch durchdachtes Design, Flexibilität und aufeinander abgestimmte Möbellösungen unterstützen.

    Das Portfolio von SUNON umfasst Sitzmöbel, Schreibtische, Arbeitsplätze, Tische und Aufbewahrungslösungen für eine Vielzahl professioneller Arbeitsumgebungen. Durch die Zusammenführung dieser Elemente will das Unternehmen Organisationen dabei helfen, ein stimmiges Arbeitsumfeld zu schaffen, das Funktionalität, Anpassungsfähigkeit und Design in Einklang bringt.

    „@Sunon @AI @Nature" spiegelt SUNONs Auseinandersetzung mit den Verbindungen zwischen intelligenter Innovation, natürlicher Inspiration und den Menschen wider, die Arbeitsumgebungen nutzen. Auf der ORGATEC 2026 können Besucher entdecken, wie diese Ideen die Produkte des Unternehmens und seine umfassenderen Arbeitsplatzlösungen prägen.

    SUNON lädt Architekten, Innenarchitekten, Arbeitsplatzberater, Händler und Branchenexperten ein, den Ausstellungsstand während der ORGATEC 2026 zu besuchen.

    Einzelheiten zur Veranstaltung

    Veranstaltung: ORGATEC 2026
    Datum: 27. bis 30. Oktober 2026
    Veranstaltungsort: Koelnmesse, Köln, Deutschland
    Halle: 7.1
    Stand: C050/D051
    Website: https://www.sunonglobal.com/ 

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    PR Newswire (dt.)
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    SUNON bringt KI, Natur und auf Menschen ausgerichtetes Design zur ORGATEC 2026 Unter dem Motto „@Sunon @AI @Nature" präsentiert die globale Marke für Arbeitsplatzlösungen Materialinnovationen im Sinne der Kreislaufwirtschaft und neue Perspektiven für die Zukunft der Arbeit.KÖLN, Deutschland, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ - …
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