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    Die Insel der Sterne, La Palma, beherbergt Artemis II Commander Reid Wiseman

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    KANARISCHE INSELN, Spanien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Vom ikonischen Klang von Sir Brian Mays legendärer Red Special Gitarre und den außergewöhnlichen Stimmen von Andrea Bocelli und Sarah Brightman bis hin zu den bahnbrechenden Entdeckungen von Nobelpreisträgern, von den NASA-Astronauten der Artemis II-Mission, die sich auf die Rückkehr der Menschheit zum Mond vorbereiten, bis hin zu historischen Ehrungen für Stephen Hawking und Jane Goodall, STARMUS VIII – Die Suche nach der Wahrheit  brachte eine außergewöhnliche Konstellation von Wissenschaftlern, legendären Musikern, Entdeckern und visionären Denkern für sechs unvergessliche Tage auf den Kanarischen Inseln zusammen.

    Commander Reid Wiseman, Artemis II Mission Crew Member

    Die achte Ausgabe von STARMUS, die vom 17. bis 22. Oktober 2026 auf Teneriffa und La Palma stattfand, verwandelte die Inseln in eine globale Bühne für wissenschaftliche Entdeckungen, künstlerische Exzellenz und einige der wichtigsten Gespräche, die die Zukunft der Menschheit prägen.

    Gegründet vom Astrophysiker Dr. Garik Israelian und dem legendären Queen-Gitarristen und Astrophysiker Sir Brian May, demonstrierte STARMUS einmal mehr seine einzigartige Fähigkeit, Wissenschaft, Musik und Gesellschaft zu verbinden und komplexe wissenschaftliche Ideen durch außergewöhnliche Begegnungen, Aufführungen und gemeinsame Erlebnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

    In einem außergewöhnlichen Gespräch auf La Palma mit Reid Wiseman, dem Kommandanten der Artemis-II-Mission zum Mond, fragte ihn der Astrophysiker und Starmus-Mitbegründer Garik Israelian, wie es sich anfühle, beim Starmus VIII Festival auf La Palma zu sein, wenn „wir vor 15 Jahren hier mit Neil Armstrong, Alexei Leonov, Jim Lovell, Charlie Hewitt, Buzz Aldrin, vielen Wissenschaftlern, Brian May…" waren. Kommandant Wiseman antwortete: „Ich bin hier auf La Palma, und Alexei Leonov war einer der ersten, der mit mir sprach, bevor ich 2014 zur Internationalen Raumstation startete. Und dann schickte uns Jim Lovell einen Gruß, als wir 2014 mit Artemis II die Rückseite des Mondes umrundeten… Es ist erstaunlich, über all die Jahre hinweg in Verbindung zu stehen."

    Medienkontakt:

    USA: Dan DuPont, dupont0708@gmail.com, +1 202 380 7558

    Großbritannien/EU: Nicole Ettinger, nicole@ettingerpr.com, +44 7515 394107

    Spanien: Carlos Esteban, cesteban@llys.global, +34 699 55 2854

    Starmus Logo

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    Die Insel der Sterne, La Palma, beherbergt Artemis II Commander Reid Wiseman KANARISCHE INSELN, Spanien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Vom ikonischen Klang von Sir Brian Mays legendärer Red Special Gitarre und den außergewöhnlichen Stimmen von Andrea Bocelli und Sarah Brightman bis hin zu den bahnbrechenden Entdeckungen …
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