Die Börse schläft, doch Analysten trommeln: LVMH, dynaCERT und Mercedes-Benz mit bis zu 650 % Luft nach oben
Analysten raten zum Kauf, doch die Kurse kommen nicht vom Fleck. LVMH, dynaCERT und Mercedes-Benz stecken trotz üppiger Kursziele im Tief fest. Beim französischen Luxuskonzern greift sogar der Chef persönlich zu, beim Stuttgarter Autobauer locken …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Analysten raten zum Kauf, doch die Kurse kommen nicht vom Fleck. LVMH, dynaCERT und Mercedes-Benz stecken trotz üppiger Kursziele im Tief fest. Beim französischen Luxuskonzern greift sogar der Chef persönlich zu, beim Stuttgarter Autobauer locken 7,5 % Dividendenrendite. Den größten Abstand zwischen Kurs und Ziel weist dynaCERT auf. Der Aktie des kanadischen Spezialisten für sparsamere Dieselmotoren bescheinigen Analysten 650 % Luft nach oben. Was das Trio bremst und wann wieder in Schwung in die Kurse kommen könnte, lesen Sie hier.
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