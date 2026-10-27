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    Die Börse schläft, doch Analysten trommeln: LVMH, dynaCERT und Mercedes-Benz mit bis zu 650 % Luft nach oben

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    Analysten raten zum Kauf, doch die Kurse kommen nicht vom Fleck. LVMH, dynaCERT und Mercedes-Benz stecken trotz üppiger Kursziele im Tief fest. Beim französischen Luxuskonzern greift sogar der Chef persönlich zu, beim Stuttgarter Autobauer locken …

    Die Börse schläft, doch Analysten trommeln: LVMH, dynaCERT und Mercedes-Benz mit bis zu 650 % Luft nach oben
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Analysten raten zum Kauf, doch die Kurse kommen nicht vom Fleck. LVMH, dynaCERT und Mercedes-Benz stecken trotz üppiger Kursziele im Tief fest. Beim französischen Luxuskonzern greift sogar der Chef persönlich zu, beim Stuttgarter Autobauer locken 7,5 % Dividendenrendite. Den größten Abstand zwischen Kurs und Ziel weist dynaCERT auf. Der Aktie des kanadischen Spezialisten für sparsamere Dieselmotoren bescheinigen Analysten 650 % Luft nach oben. Was das Trio bremst und wann wieder in Schwung in die Kurse kommen könnte, lesen Sie hier.

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