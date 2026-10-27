Altlasten als Goldgrube: Zefiro Methane überzeugt mit vollen Auftragsbüchern, Analysten sehen 200 % Potenzial Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Wer neue Aktien zeichnet, erwartet normalerweise einen Rabatt. Bei Zefiro Methane hingegen zahlten Investoren freiwillig mehr, als die Aktie an der Börse kostete. Der Markt honorierte den …



