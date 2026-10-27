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    Altlasten als Goldgrube: Zefiro Methane überzeugt mit vollen Auftragsbüchern, Analysten sehen 200 % Potenzial

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Wer neue Aktien zeichnet, erwartet normalerweise einen Rabatt. Bei Zefiro Methane hingegen zahlten Investoren freiwillig mehr, als die Aktie an der Börse kostete. Der Markt honorierte den …

    Altlasten als Goldgrube: Zefiro Methane überzeugt mit vollen Auftragsbüchern, Analysten sehen 200 % Potenzial
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Wer neue Aktien zeichnet, erwartet normalerweise einen Rabatt. Bei Zefiro Methane hingegen zahlten Investoren freiwillig mehr, als die Aktie an der Börse kostete. Der Markt honorierte den Vertrauensbeweis prompt mit steigenden Kursen. Die Auftragsbücher des kanadischen Spezialisten für die Sanierung umweltschädlicher Öl- und Gasbohrlöcher sind bis 2029 gefüllt, das KGV liegt bei etwa 11. Die Analysten von GBC Research sehen mehr als 200 % Kurspotenzial.

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    Altlasten als Goldgrube: Zefiro Methane überzeugt mit vollen Auftragsbüchern, Analysten sehen 200 % Potenzial Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Wer neue Aktien zeichnet, erwartet normalerweise einen Rabatt. Bei Zefiro Methane hingegen zahlten Investoren freiwillig mehr, als die Aktie an der Börse kostete. Der Markt honorierte den …
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