Almonty schreibt Geschichte! Bietet BASF für Evonik mehr? tonies-Aktie kaufen? Verkehrte Welt derzeit bei Almonty. Während sich die Aktie in den vergangenen Monaten halbiert hat, schreibt der Wolfram-Produzent operativ Geschichte. Erstmals seit mehr als 30 Jahren wurde eine Wolframlieferung aus der Sangdong-Mine in Südkorea …



