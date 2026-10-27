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    Almonty schreibt Geschichte! Bietet BASF für Evonik mehr? tonies-Aktie kaufen?

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    Verkehrte Welt derzeit bei Almonty. Während sich die Aktie in den vergangenen Monaten halbiert hat, schreibt der Wolfram-Produzent operativ Geschichte. Erstmals seit mehr als 30 Jahren wurde eine Wolframlieferung aus der Sangdong-Mine in Südkorea …

    Almonty schreibt Geschichte! Bietet BASF für Evonik mehr? tonies-Aktie kaufen?
    Foto: esg-aktien.de
    Verkehrte Welt derzeit bei Almonty. Während sich die Aktie in den vergangenen Monaten halbiert hat, schreibt der Wolfram-Produzent operativ Geschichte. Erstmals seit mehr als 30 Jahren wurde eine Wolframlieferung aus der Sangdong-Mine in Südkorea verschifft. Schon bald sollen monatlich rund 200 Tonnen des kritischen Rohstoffs auf den Weg gebracht werden. Analysten erwarten eine Gewinnexplosion auf 2,76 USD je Aktie im kommenden Jahr. Die Aktie notiert derzeit unter 10 USD. Kein Schnäppchen ist wohl BASF. Das Unternehmen will Evonik übernehmen und könnte sein Angebot erhöhen. Analysten sehen den Plan zwar positiver, bleiben bei der Aktie aber vorsichtig. Dagegen wird tonies zum Kauf empfohlen. Zwar steigen nach der 20 %-Rally die Erwartungen an die kommenden Zahlen, doch Analysten erwarten ein starkes Wachstum.

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