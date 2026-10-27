Desert Gold vor dem Sprung, Adidas und Deutsche Börse mit neuen Prognosen: Drei aussichtsreiche Aktien im Check

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Inc. Obwohl der Goldpreis zuletzt stärker korrigierte, steht die Aktie von Desert Gold womöglich vor einem längerfristigen Aufwärtstrend. In Mali steht die Inbetriebnahme der …



