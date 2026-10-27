Merz in Singapur

SINGAPUR (dpa-AFX) - Zum Auftakt seiner Asien-Reise besucht Bundeskanzler Friedrich Merz den reichen Stadtstaat Singapur. Dort wird er eine außenpolitische Grundsatzrede halten und Gespräch mit Ministerpräsident Lawrence Wong und Präsident Tharman Shanmugaratnam führen. Neben dem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen dürfte es auch um die Sicherheit in der Indopazifik-Region gehen.

Und dann wird Merz noch eine besondere Ehre zuteil: Wie schon bei den Besuchen seiner beiden Vorgänger Olaf Scholz und Angela Merkel wird eine Orchidee - die Nationalpflanze Singapurs - nach ihm benannt. Dafür werden meist zwei Sorten der Pflanze gekreuzt.