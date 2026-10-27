Nachfrage stabilisiert sich – ist die Trendwende jetzt geschafft?
Stabile Nachfrage, gemischte Bilanz: Während Buchers Hydraulik- und Kommunalgeschäft zulegen, bleibt die Landwirtschaft unter Druck. Für 2026 rechnet der Konzern mit leichten Einbussen.
- Die Nachfrage stabilisierte sich in den ersten neun Monaten 2026; der Auftragseingang lag bei CHF 2,034 Mrd. (−1,4 %), der Nettoumsatz bei CHF 2,104 Mrd. (−2,8 %). Währungsbereinigt blieb der Auftragseingang leicht im Plus, der Umsatz nahezu stabil.
- Die Märkte ausserhalb der Landwirtschaft entwickelten sich insgesamt robust. Besonders Bucher Hydraulics und Bucher Municipal verzeichneten höhere Auftragseingänge und glichen damit den Rückgang bei Kuhn Group teilweise aus.
- Kuhn Group litt unter angespannter Lage in der Landwirtschaft, extremer Trockenheit in Europa und schwachen Märkten in Brasilien: Der Auftragseingang sank um 7,2 %, der Umsatz um 1,8 %.
- Bucher Hydraulics setzte die Erholung fort: Auftragseingang und Umsatz stiegen um 5,8 % beziehungsweise 4,6 %. Bei Bucher Municipal legte der Auftragseingang um 5,1 % zu, während der Umsatz um 3,9 % zurückging.
- Bucher Emhart Glass erzielte einen Auftragseingang auf Vorjahresniveau, aber der Umsatz sank wegen fehlender Grossprojekte um 20,9 %. Bei Bucher Specials stieg der Umsatz um 2,4 %, trotz rückläufigem Auftragseingang.
- Für 2026 erwartet der Konzern einen leicht tieferen vergleichbaren Umsatz und eine Betriebsgewinnmarge unter dem Vorjahresniveau (ohne Grundstücksverkaufsgewinn). Kostensenkungen werden fortgeführt; solide Bilanz, hohe Liquidität und breite Marktaufstellung stützen die Widerstandsfähigkeit.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bucher Industries ist am 02.03.2027.
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