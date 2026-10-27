zweite Runde der Tarifgespräche in Baden-Württemberg

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs gehen in die nächste Runde. Ab etwa 11.00 Uhr verhandeln die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite an diesem Dienstag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Es ist die zweite Verhandlung in der laufenden Tarifrunde. Die erste Runde vor knapp drei Wochen war ohne Angebot seitens des Arbeitgeberverbands Südwestmetall zu Ende gegangen.

Die IG Metall hat für die etwa 900.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten fünf Prozent mehr Geld gefordert. Die Beschäftigten arbeiten in ganz unterschiedlichen Branchen wie zum Beispiel Autoindustrie, Maschinenbau, Elektrotechnik oder Rüstungsgüter. Branchen wie die Autoindustrie stehen gerade wirtschaftlich mächtig unter Druck.