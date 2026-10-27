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    Hilfsaktion für Frontstadt Oleschky läuft an

    WDH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Feuerpause ermöglicht Hilfslieferungen nach Oleschky
    • Minenräumung soll sicheren Korridor schaffen
    • Ob rund 2.000 Bewohner fortdürfen, bleibt unklar
    WDH - Hilfsaktion für Frontstadt Oleschky läuft an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Im ersten Satz der Meldung vom 27. Oktober wurde der Wochentag aktualisiert.)

    KIEW (dpa-AFX) - Die Streitkräfte Russlands und der Ukraine lassen ab Dienstag die Waffen schweigen für eine Hilfsaktion für die Frontstadt Oleschky in dem von russischen Truppen kontrollierten Teil des ukrainischen Gebiets Cherson. Nach dem russischen Generalstab bestätigte auch der Generalstab in Kiew, dass ab 03.00 Uhr rund um den Ort für die Dauer einer humanitären Operation eine Feuerpause gelte. Dabei sollen Lebensmittel und Medikamente an die notleidenden Bewohner der Stadt geliefert werden, zudem sollen Vorbereitungen zur Herstellung der Bewegungsfreiheit der Bewohner getroffen werden.

    Die Stadt ist aktuell vollständig vermint. Die ukrainischen Streitkräfte setzten zeitweise Drohnen ein, um Hilfsgüter in die Stadt zu schaffen. Viele der unbemannten Fluggeräte wurden jedoch von russischen Truppen abgeschossen. Nunmehr sollen nach der Vereinbarung Minen geräumt werden, um einen sicheren Korridor zu schaffen. Unklar ist, ob die rund 2.000 verbliebenen Bewohner ihre Stadt verlassen dürfen.

    Die humanitäre Feuerpause geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit.

    Der Generalstab in Kiew betonte, dass die Feuerpause ausschließlich für die humanitäre Operation gelte. "Wir rufen alle dazu auf, in diesem Zeitraum besonders umsichtig mit den Informationen umzugehen, die Sie erhalten und weitergeben", heißt es in der Mitteilung der Generalität auf Telegram. "Vertrauen Sie keinen unbestätigten Meldungen und verbreiten Sie keine Gerüchte über Routen, Zeiten und Orte, an denen sich Menschen und humanitäre Konvois bewegen./cha/DP/he






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