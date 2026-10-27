Insolvenzen bleiben 2027 auf hohem Niveau
Allianz-Prognose
- Allianz Trade erwartet jährlich 25.900 Insolvenzen
- Schwache Konjunktur und hohe Kosten belasten Firmen
- 2028 sollen Insolvenzen um fünf Prozent sinken
HAMBURG (dpa-AFX) - Nach einem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland geht der Kreditversicherer Allianz Trade von anhaltend hohen Zahlen im nächsten Jahr aus. Die Hamburger Allianz-Tochter prognostiziert dieses und nächstes Jahr je 25.900 Fälle. Ähnlich viele Insolvenzfälle gab es hierzulande zuletzt 2013, gegen Ende der europäischen Schuldenkrise.
Laut Deutschland-Chef von Allianz Trade, Milo Bogaerts, sei nächstes Jahr keine Entspannung in Sicht. Er begründete das mit dem schwelenden Iran-Krieg, der schwachen Konjunktur, den fehlenden Fachkräften und den hohen Betriebskosten, unter denen die Unternehmen litten.
Bogaerts sagte: "Besonders betroffen sind Transport und Logistik, Bau, Gastgewerbe sowie die Automobil- und Maschinenbauindustrie."
Insolvenzen steigen und steigen
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist in vergangenen Jahren fortlaufend gestiegen. Das Statistische Bundesamt zählte vergangenes Jahr 24.064 Fälle. In den Jahren davor waren es 21.812 und 17.814 Insolvenzen.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres registrierte das Statistische Bundesamt 12.812 Unternehmensinsolvenzen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Zunahme um 6,7 Prozent entspricht. Nach Prognose von Allianz Trade wird der Anstieg im Gesamtjahr acht Prozent betragen.
Aufsehen erregten jüngst die Insolvenzen der Warenhauskette Galeria, des Discounters Kodi und des Batterieherstellers Varta.
Rückgang 2028 erwartet
Der Kreditversicherer geht davon aus, dass die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland 2028 fallen werden. Allianz Trade prognostiziert einen Rückgang um fünf Prozent auf 24.600 Fälle. Die Konjunkturmaßnahmen der Regierung könnten dann weiter an Wirkung gewinnen, hieß es zur Begründung./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 431,1 auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 498,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -18,29 %/+59,24 % bedeutet.
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Eine Aktie hat teurer zu werden und vom Unternehmenserfolg zu künden, Warren Buffett macht es mit Berkshire Hathaway vor.
Kurs damals (2001): ca. 412 €
Verbraucherpreise in Deutschland sind seit 2001 bis Mitte 2026 um rund 63–65 % gestiegen.
Damit müsste die Aktie heute ungefähr bei:
412 € × 1,64 ≈ 675 €
stehen, um die gleiche Kaufkraft wie 2001 zu besitzen.
Ergebnis: Ein inflationsbereinigter Kurs läge heute bei etwa 670–680 €, also rund 675 €.
Da die Aktie aktuell bei etwa 412 € notiert, entspricht das inflationsbereinigt einem Rückstand von rund 39 % gegenüber dem Kaufkraftniveau von 2001 – ohne die über die Jahre gezahlten Dividenden zu berücksichtigen.
Wenn man hingegen alle Dividenden seit 2001 reinvestiert, fällt das Bild deutlich günstiger aus. Ich kann das ebenfalls berechnen.
Wenn wir die Dividenden vollständig reinvestieren, ergibt sich ein ganz anderes Bild.
Die Allianz-Aktie hat seit 2001 jedes Jahr eine Dividende gezahlt und diese im Laufe der Zeit deutlich gesteigert – zuletzt auf 17,10 € je Aktie.
Ein Anleger, der:
2001 bei 412 € gekauft hätte,
alle Dividenden wieder angelegt hätte,
hätte heute einen Wert, der grob einem Total-Return-Faktor von etwa 2,8 bis 3,3 entspricht. Das ist eine realistische Größenordnung auf Basis der historischen Dividenden und deren Wiederanlage.
Das bedeutet:
Einsatz 2001: 412 €
Heutiger Wert inklusive reinvestierter Dividenden: etwa 1.150–1.350 €
Vergleicht man diesen Wert mit dem inflationsbereinigten Zielwert von rund 675 €, dann hat die Allianz-Aktie die Inflation deutlich übertroffen – vorausgesetzt, die Dividenden wurden konsequent reinvestiert.
Das zeigt sehr gut den Unterschied zwischen:
Kursrendite: praktisch 0 % seit 2001 (412 € → ca. 412 €)
Gesamtrendite (Total Return): etwa +180 bis +230 % durch die Dividenden und deren Wiederanlage.
Wenn Sie möchten, kann ich die Entwicklung auch mit dem DAX, der Münchener Rück oder der Deutsche Telekom seit 2001 vergleichen.