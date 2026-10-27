🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    Lücke bei Ausbau der Windkraft auf See schließen

    Reiche

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Reiche ermöglicht geordnete Rückgabe und Neuvergabe
    • Frühere Auktionen ignorierten wirtschaftliche Risiken
    • Länder warnen vor Jobabbau und einem Fadenriss
    Reiche - Lücke bei Ausbau der Windkraft auf See schließen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche reagiert auf einen Brandbrief von Ländern zum stockenden Ausbau der Windkraft auf See. Sollte sich bei einzelnen Vorhaben herausstellen, dass sie wirtschaftlich nicht mehr umsetzbar seien, solle eine "geordnete Rückgabe und Neuvergabe" ermöglicht werden - ohne die Unternehmen aus ihren finanziellen Verpflichtungen zu entlassen, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Gleichzeitig stellen wir künftige Ausschreibungen auf eine wirtschaftlich solide Grundlage."

    In den Jahren 2023 und 2024 seien Offshore-Windflächen für rund 16 Gigawatt vergeben worden, so Reiche. "Jedoch wurden bekannte wirtschaftliche und technische Risiken nicht beachtet oder ignoriert. Das deutsche Offshore-Windauktionssystem wies wesentliche Mängel auf." Es sei eine Lücke zwischen Gebot und Realisierung entstand. "Diese Lücke zu schließen, ist jetzt unsere Aufgabe. Unser Ziel ist, dass aus den damals vergebenen, teils unrealistischen Zuschlägen tatsächlich Windparks werden." Wirtschaftliche Schäden sollten vermieden und die Projekte auf eine tragfähige Grundlage gestellt werden, so Reiche. "Das wurde in früheren Jahren versäumt." Dabei blieben Unternehmen in ihrer Verantwortung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Long
    34,66€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 12,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    40,39€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 9,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Warnung vor "Fadenriss"

    Mehrere Bundesländer hatten in einem Brief an Reiche vor "falschen ordnungs- und industriepolitische Entscheidungen" und einem Abbau von Arbeitsplätzen gewarnt. Ein möglicher "Fadenriss" bei der Offshore-Windenergie könne zu einem industriepolitischen Risiko für Deutschland werden. Konkret geht es um eine geplante Reform des Windenergie-auf-See-Gesetzes.

    Der Brief war von acht Regierungschefinnen und Regierungschefs unterzeichnet worden - und zwar aus Niedersachsen, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Bremen, dem Saarland und Schleswig-Holstein.

    Hintergrund ist, dass Windkraftprojekte vor der deutschen Küste auf der Kippe stehen. Berichten zufolge wollen Konzerne die Konzession für Windparkprojekte gegen eine Entschädigung zurückgeben. Der französische Öl- und Gaskonzern Totalenergies hatte dies im Juni mit Verzögerungen beim Netzanschluss begründet.

    In dem Brief der Länder hieß es, notwendig sei eine "einmalige, klar konditionierte und rechtssichere Rückgabemöglichkeit" mit einer zeitnahen Neuausschreibung. Nicht mehr realisierbare Projekte dürften Flächen und Netzkapazitäten nicht blockieren. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung heißt es: "Eine einseitige Rückgabe von Zuschlägen ist weiterhin nicht vorgesehen."

    Auch der Bundesverband Windenergie Offshore hatte gefordert, wirtschaftlich gefährdete Projekte sollten ihre Flächen einmalig zurückgeben können. "So lässt sich frühzeitig Klarheit schaffen und Flächen unter tragfähigeren Bedingungen schnell neu ausschreiben." Vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hieß es, für bereits bezuschlagte Flächen der Ausschreibungen 2023 bis 2025 brauche es eine frühzeitige, geordnete Rückgabeoption mit schneller Neuausschreibung, falls Projekte nicht realisiert werden könnten.

    Schwierige Lage

    Windenergie auf See soll eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen, also dem schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energien. Das Interesse an Ausschreibungen für Offshore-Windflächen im deutschen Teil von Nord- und Ostsee war aber stark gesunken. Als Gründe gelten gestiegene Finanzierungs-, Lieferketten- und Projektkosten sowie unsichere Erlösperspektiven./hoe/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 37,35 auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 210,00EUR was eine Bandbreite von +60,53 %/+68,55 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Reiche Lücke bei Ausbau der Windkraft auf See schließen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche reagiert auf einen Brandbrief von Ländern zum stockenden Ausbau der Windkraft auf See. Sollte sich bei einzelnen Vorhaben herausstellen, dass sie wirtschaftlich nicht mehr umsetzbar seien, solle eine …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     