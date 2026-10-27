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    Der McRib verabschiedet sich aus dem Standardsortiment

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    Für Sie zusammengefasst
    • McRib fliegt nach Jahrzehnten aus dem Sortiment
    • Dienstag endet der Verkauf, teils schon ausverkauft
    • McDonald's schließt eine spätere Rückkehr nicht aus
    Der McRib verabschiedet sich aus dem Standardsortiment
    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach Jahrzehnten nimmt McDonalds den McRib aus seinem Standardsortiment in Deutschland. Dienstag ist der letzte Tag, an dem er noch angeboten wird, wie der Konzern bestätigt. Allerdings gab es zuletzt teilweise Berichte, dass er an manchen Standorten bereits ausverkauft ist.

    Der McRib besteht - anders als die meisten anderen McDonalds-Produkte - aus Schweinefleisch. Sein Abschied ist allerdings nicht zwangsläufig für immer. "Eine zeitweise Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt ist möglich." Zuletzt hatte der McRib nur noch in Deutschland und Luxemburg zum Standardsortiment gehört. Auch dort ändert sich das gerade. In anderen Ländern wird er nur als Aktionsprodukt angeboten.

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    Offenbar keine Absage an Schweinefleisch

    Eine Entscheidung gegen Schweinefleisch ist der Abschied zudem offenbar auch nicht. So kündigt McDonald's den McFarmer gerade als Aktionsprodukt an und auch Speck ist als Zutat im Programm.

    Warum McDonalds den Burger aus dem Sortiment nimmt, begründete das Unternehmen nicht näher. Dazu hieß es lediglich: "Wir entwickeln unser Angebot regelmäßig weiter und setzen dabei neben unseren Klassikern bewusst auf wechselnde Aktionsprodukte." Einen Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen für Zutaten oder Aromen verneinte ein Sprecher.

    Der Abschied des McRib hatte in den sozialen Medien teilweise ein starkes Echo ausgelöst./ruc/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 250,8 auf NYSE (27. Oktober 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 307,14USD. Von den letzten 7 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 285,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +13,62 %/+27,58 % bedeutet.





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