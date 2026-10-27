Audi will nach eigenen Angaben im US-Bundesstaat Georgia ein Werk bauen. Dort sollen jährlich 200.000 Sportgeländewagen entstehen. Rund 4500 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. "Wir müssen uns eher fragen: Was haben die USA richtig gemacht, dass Audi vier Milliarden investiert?", sagte Grupp. Die Diskussion über den Auftritt des Audi-Chefs verdecke das eigentliche Problem. Ob dieser richtig oder falsch gewesen sei, sei nicht die entscheidende Frage.

BURLADINGEN (dpa-AFX) - Trigema-Geschäftsführer Wolfgang Grupp junior fordert angesichts des geplanten Audi-Werks in den USA eine Debatte über die Bedingungen für Investitionen in Deutschland. Weniger wichtig sei der umstrittene Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump. Wichtiger sei die Frage, warum Audi vier Milliarden Dollar in den USA investiere und nicht auch hierzulande, sagte Grupp im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vielmehr müsse Deutschland überlegen, wie Investitionen wieder ins Land geholt werden könnten. "Wir reden in Deutschland nicht über Standortaufbau, sondern über Standortschließungen", sagte Grupp. Auch das Audi-Werk in Neckarsulm mit über 15.000 Beschäftigten steht wegen der VW -Krise und Sparplänen auf der Kippe. Bis Ende Juni 2027 soll der Standort ein neues Konzept vorlegen.

Hohe Kosten und Bürokratie



Als Standortprobleme nannte Grupp hohe Energiekosten, hohe Lohnnebenkosten und Bürokratie. Die Gaskosten hätten sich im Verhältnis zum Jahresanfang vervielfacht. Die Energiekosten seien deutlich höher als in den USA. Unternehmen benötigten zudem Planungssicherheit.

Als Beispiel verwies Grupp auf den Bau einer Energiezentrale bei Trigema in Burladingen. Das Unternehmen investiere dafür mehrere Millionen Euro, um die Produktion aufrechterhalten zu können. Trotz frühzeitiger Gespräche mit den Behörden habe die Baugenehmigung sieben Monate gedauert. Dabei habe Trigema keine Förderung verlangt, sondern lediglich die Genehmigung für den Bau, sagte Grupp. Verzögere sich der geplante Start der Energiezentrale von 2027 auf 2028, koste das sein Unternehmen viel Geld.

"Made in Germany" im Fokus



Deutschland müsse Investitionen wieder stärker anziehen. "Wenn eine Investition in Deutschland gemacht werden soll, muss der rote Teppich für die Firmen ausgebreitet werden", sagte Grupp. Energiekosten müssten auf ein planbares Niveau gebracht, Lohnnebenkosten kalkulierbar und bürokratische Hürden abgebaut werden./mov/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 69,13 auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,59 %/+72,44 % bedeutet.



