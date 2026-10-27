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    Audi-Debatte verdeckt Standortprobleme

    Grupp junior

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    Für Sie zusammengefasst
    • Grupp fordert Debatte über Investitionsbedingungen
    • Audi investiert vier Milliarden Dollar in US-Werk
    • Hohe Energiekosten und Bürokratie bremsen Firmen
    Grupp junior - Audi-Debatte verdeckt Standortprobleme
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    BURLADINGEN (dpa-AFX) - Trigema-Geschäftsführer Wolfgang Grupp junior fordert angesichts des geplanten Audi-Werks in den USA eine Debatte über die Bedingungen für Investitionen in Deutschland. Weniger wichtig sei der umstrittene Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump. Wichtiger sei die Frage, warum Audi vier Milliarden Dollar in den USA investiere und nicht auch hierzulande, sagte Grupp im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

    Audi will nach eigenen Angaben im US-Bundesstaat Georgia ein Werk bauen. Dort sollen jährlich 200.000 Sportgeländewagen entstehen. Rund 4500 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. "Wir müssen uns eher fragen: Was haben die USA richtig gemacht, dass Audi vier Milliarden investiert?", sagte Grupp. Die Diskussion über den Auftritt des Audi-Chefs verdecke das eigentliche Problem. Ob dieser richtig oder falsch gewesen sei, sei nicht die entscheidende Frage.

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    Vielmehr müsse Deutschland überlegen, wie Investitionen wieder ins Land geholt werden könnten. "Wir reden in Deutschland nicht über Standortaufbau, sondern über Standortschließungen", sagte Grupp. Auch das Audi-Werk in Neckarsulm mit über 15.000 Beschäftigten steht wegen der VW -Krise und Sparplänen auf der Kippe. Bis Ende Juni 2027 soll der Standort ein neues Konzept vorlegen.

    Hohe Kosten und Bürokratie

    Als Standortprobleme nannte Grupp hohe Energiekosten, hohe Lohnnebenkosten und Bürokratie. Die Gaskosten hätten sich im Verhältnis zum Jahresanfang vervielfacht. Die Energiekosten seien deutlich höher als in den USA. Unternehmen benötigten zudem Planungssicherheit.

    Als Beispiel verwies Grupp auf den Bau einer Energiezentrale bei Trigema in Burladingen. Das Unternehmen investiere dafür mehrere Millionen Euro, um die Produktion aufrechterhalten zu können. Trotz frühzeitiger Gespräche mit den Behörden habe die Baugenehmigung sieben Monate gedauert. Dabei habe Trigema keine Förderung verlangt, sondern lediglich die Genehmigung für den Bau, sagte Grupp. Verzögere sich der geplante Start der Energiezentrale von 2027 auf 2028, koste das sein Unternehmen viel Geld.

    "Made in Germany" im Fokus

    Deutschland müsse Investitionen wieder stärker anziehen. "Wenn eine Investition in Deutschland gemacht werden soll, muss der rote Teppich für die Firmen ausgebreitet werden", sagte Grupp. Energiekosten müssten auf ein planbares Niveau gebracht, Lohnnebenkosten kalkulierbar und bürokratische Hürden abgebaut werden./mov/DP/zb

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