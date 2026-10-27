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    Nach starkem Wochenstart kaum verändert erwartet

    DAX-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax hält Erholung und notiert leicht höher
    • US-Wachstumswerte erholen sich, Chips stabil
    • Fed, EZB und Tech-Bilanzen prägen die Woche
    DAX-FLASH - Nach starkem Wochenstart kaum verändert erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte die Erholungsgewinne vom Wochenstart am Dienstag zunächst halten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels drei Punkte höher auf 25.414 Punkte. Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten.

    Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien. Der US-Auswahlindex Nasdaq 100 setzte sich dabei wieder etwas von seinem tiefsten Niveau seit Mitte September ab. Der zuletzt mit einem Tief seit Juli besonders arg gebeutelte Halbleiter-Branchenindex stabilisierte sich zunächst über seinen 200-Tage-Linien.

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    Maßgeblich für die angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft , Alphabet und Amazon . In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 249,1 auf Nasdaq (27. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +27,66 %/+251,28 % bedeutet.





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