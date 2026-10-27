HSBC-Aktie dunkelrot: Quartalsgewinn enttäuscht

Der erste Dämpfer steckt im Vergleich mit den Erwartungen: Analysten hatten einen Vorsteuergewinn von 9,69 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der Umsatz kletterte von 17,8 auf 18,6 Milliarden US-Dollar, blieb mit diesem Ergebnis jedoch ebenfalls unter der Schätzung von 18,93 Milliarden US-Dollar.

HSBC will bis zum Jahresende eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar zurückkaufen. Trotzdem verlor die Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen in Hongkong zeitweise 6 Prozent an Wert. Dabei ist der Gewinn vor Steuern im dritten Quartal um 32 Prozent auf 9,63 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinzu kommt ein wichtiger Vorjahreseffekt. Damals hatten Rechtsrückstellungen von 1,4 Milliarden US-Dollar das Ergebnis belastet. Diese Belastung wiederholte sich nicht. Höhere Erträge und geringere Kreditausfälle trugen ebenfalls zum Ergebnis bei. Die Betriebskosten sanken um zwölf Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar, was vor allem auf die weggefallenen Rechtsrückstellungen zurückzuführen ist. Ohne Sondereffekte stiegen die Kosten durch Inflation und höhere Technologieausgaben.

Die Aktionäre erhalten eine dritte Zwischendividende von zehn US-Cent je Aktie. Der Zinsüberschuss stieg auf 9,3 Milliarden US-Dollar und wurde durch wachsende Einlagen und höhere Wiederanlagerenditen gestützt. Auch die Gebühreneinnahmen im Geschäft mit Unternehmen und institutionellen Kunden sowie in der Vermögensverwaltung legten zu.

HSBC hält für 2026 an einem Zinsüberschuss von mindestens 46 Milliarden US-Dollar im Bankgeschäft fest. Die Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital soll von 2026 bis 2028, bereinigt um Sondereffekte, mindestens 17 Prozent erreichen. Für 2028 peilt HSBC währungsbereinigt und ohne Sondereffekte ein Umsatzwachstum von fünf Prozent gegenüber 2027 an.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,31EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.



