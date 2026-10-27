JEFFERIES stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Das Geldhaus sei auf dem Weg, die Eigenkapitalrendite (ROTE) bis 2028 auf rund 12 Prozent zu steigern, schrieb Joseph Dickerson am Montag. Die entscheidende Frage sei, mit welchen internen Maßnahmen die Frankfurter diese auf die angestrebten mehr als 13 Prozent steigern könnten. Der Marktkonsens sei sowohl hier als auch mit Blick auf die jährlichen Wachstumsraten etwas vorsichtiger als die Bank./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 28,66EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 07:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,00 € , was eine Steigerung von +15,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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