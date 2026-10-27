SIG wächst kräftig und hebt Margenprognose fürs Gesamtjahr an
Mehr Umsatz, höhere Margen und ein deutlich verbesserter Cashflow: SIG legt im dritten Quartal 2026 zu, hebt die Margenprognose an und plant für 2027 die Rückkehr zur Dividende.
Foto: SIG Group
- Im dritten Quartal 2026 stieg der währungsbereinigte Umsatz um 7,2 % auf 843 Mio. Euro.
- Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich im dritten Quartal auf 17,4 %, gegenüber 14,8 % im Vorjahresquartal.
- In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 3,0 % auf 2,40 Mrd. Euro; das bereinigte EBIT erreichte 390,6 Mio. Euro.
- Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten währungsbereinigt um 4,2 %.
- Der freie Cashflow verbesserte sich deutlich auf 59 Mio. Euro, nach minus 84,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; der Netto-Verschuldungsgrad sank auf das 2,6-Fache.
- SIG erhöhte die Jahresprognose für die bereinigte EBIT-Marge auf 16,0–16,5 %; das erwartete Umsatzwachstum bleibt bei 0–2 %. Für 2027 ist die Wiederaufnahme der Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 30–50 % geplant.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 02.03.2027.
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