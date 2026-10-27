SIG zündet den Wachstumsturbo: Höhere Margen, mehr Rendite
Zwei Segmente, klare Ziele: SIG strafft seine Struktur, treibt den Turnaround voran und will profitabler werden. Ab 2027 sollen auch die Aktionäre wieder Dividenden erhalten.
Foto: SIG Group
- SIG will mit einer vereinfachten Struktur aus zwei Segmenten – Aseptic Carton sowie Bag-in-Box & Spouted Pouch – die Umsetzung beschleunigen und Verantwortlichkeiten klarer machen.
- Für das Segment Bag-in-Box & Spouted Pouch ist ein Turnaround geplant: Portfolio und Abläufe sollen optimiert und die bereinigte EBIT-Marge auf 8–10 % zurückgeführt werden.
- Die mittelfristigen Finanzziele sehen organisches Umsatzwachstum von 3–5 % und eine bereinigte EBIT-Marge von über 18 % vor; für Aseptic Carton liegt das Margenziel bei über 20 %.
- Beschaffungsersparnisse, höhere Produktivität, effizientere Prozesse und Skaleneffekte sollen die Profitabilität des gesamten Konzerns weiter steigern.
- Im vierten Quartal 2026 erwartet SIG infolge der neuen Segmentberichterstattung eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von rund 250 Mio. Euro.
- SIG plant, ab 2027 wieder Dividenden auszuschütten: Für das Geschäftsjahr 2026 soll der Generalversammlung eine Dividende mit einer angestrebten Ausschüttungsquote von 30–50 % des bereinigten Konzernergebnisses vorgeschlagen werden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 02.03.2027.
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