Ölpreise moderat im Minus nach Preissprung am Vorabend

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach einem kräftigen Anstieg am frühen Abend des Vortags etwas zurückgekommen. Sie entfernen sich damit weiter von ihrem jüngsten Sechsmonatshoch. Im frühen Handel wurde ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zu 114,93 Dollar gehandelt und damit 0,76 Prozent tiefer als am Vortag. Einen Grund für die starke Aufwärtsbewegung über 117 US-Dollar am Montagabend war am Markt nicht bekannt. Am Dienstag überwiegt wieder die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran und dem damit verbundenen Konflikt am Persischen Golf.

Hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei reisten am Montag zu Gesprächen nach Teheran. Die Teilnehmer hätten sich auf weitere Verhandlungen verständigt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur IRIB.