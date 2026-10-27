JEFFERIES stuft CANCOM auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom nach Zahlen und Prognosesenkung mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des IT-Dienstleisters belege zwar eine Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorquartal, doch die Auftragsentwicklung enttäusche weiter, schrieb Martin Comtesse am Montagabend. Der Marktkonsens für den Umsatz entspreche derweil schon der Mitte der neuen, gesenkten Jahreszielspanne und liege beim operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der bestätigten Spanne. Der größte deutsche Konkurrent Bechtle dürfte wie schon im ersten Halbjahr auch im dritten Quartal besser abgeschnitten haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 21,60EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: CANCOM
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Kursziel neu: 29
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