JPMORGAN stuft Nestle auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 100 Franken auf "Overweight" belassen. Nach den vergangene Woche vorgelegten Quartalszahlen aktualisierte Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Resümee ihr Bewertungsmodell. Sie hob ihre Schätzung für das diesjährige Mengenwachstum (RIG) an und schraubte auch ihre organische Wachstumsprognose ein wenig nach oben. Das Ergebnis je Aktie erwartet sie wegen des Ausstiegs in Russland ab dem Schlussquartal minimal niedriger als bisher./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 90,07EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

