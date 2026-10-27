JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Relx mit einem Kursziel von 5070 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Daniel Kerven passte in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung sein Bewertungsmodell für den Fachverlag und Datenbankanbieter an die zuletzt veröffentlichten Neunmonatszahlen an. So hob er etwa seine diesjährige Margenprognose an, senkte aber mit Blick auf eine höhere Aktienzahl und einen geringeren Beitrag von Aktienrückkäufen seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2030. Den nächsten Kurstreiber sieht Kerven in einem Investoren- und Analystenseminar am 3. November./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 36,02EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.