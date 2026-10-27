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    Dax behauptet Erholungsgewinne

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte die Erholungsgewinne zunächst halten
    • US-Börsen legten vor Fed-Entscheid und Zahlen zu
    • Nikkei und Kospi erholten sich, China blieb stabil
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax behauptet Erholungsgewinne
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte die Erholungsgewinne vom Wochenstart am Dienstag zunächst halten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels drei Punkte höher auf 25.414 Punkte. Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten. Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien ein wenig. Maßgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft , Alphabet und Amazon . In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins.

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    USA: - ERHOLUNG - An den New Yorker Börsen haben die Kurse zu Beginn einer Handelswoche voller wichtiger Ereignisse zugelegt. Ein näher rückender Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic besserte unter Technologiewerten die Stimmung, bevor der Fokus in den kommenden Tagen auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Unternehmensberichten liegen dürfte. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Branchenriesen Microsoft , Alphabet und Amazon mit ihren Zahlen den KI-Megatrend wieder auf den Prüfstand stellen. Am Montag wurde bereits bekannt, dass Anthropic in den USA seinen Börsengang beantragt hat. Unter KI-Werten löste dies eine Erholung aus. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 zog um 1,09 Prozent auf 29.273,40 Punkte an. Während der marktbreite S&P 500 um 0,70 Prozent auf 7.676,77 Zähler stieg, war der Dow Jones Industrial träger. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Leitindex legte um 0,28 Prozent auf 52.361,58 Punkte zu.

    ASIEN: - ERHOLUNG IN JAPAN UND SÜDKOREA - Die technologiewertelastigen Leitindizes in Japan und Südkorea haben sich am Dienstag erholt. Bereits in den USA hatten Wachstumswerte am Vorabend wieder zugelegt, wozu auch die Börsenpläne des KI-Konzerns Anthropic beitrugen. Maßgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf dann aber vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft , Alphabet und Amazon . Der japanische Nikkei 225 stieg am Dienstag im späten Handel um fast zwei Prozent, der Kospi in Südkorea um fast drei Prozent. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen kaum verändert, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein halbes Prozent sank.

    ^
    DAX 25.410,84 0,91% XDAX 25.383,22 1,02% EuroSTOXX 50 6.116,23 0,79% Stoxx50 5.354,07 0,63%

    DJIA 52.361,58 0,28% S&P 500 7.676,77 0,70% NASDAQ 100 29.273,40 1,09%

    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

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    Bund-Future 122,22 +0,20%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1165 -0,07%
    USD/Yen 157,75 0,16%
    Euro/Yen 176,15 0,09%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 79.780 -0,2% (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

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    Brent 114,94 -0,87 USD WTI 100,91 -0,85 USD °

    /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 249,1 auf Nasdaq (27. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +27,66 %/+251,28 % bedeutet.





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