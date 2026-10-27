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    Huthis feuern weiter – Trump könnte binnen 96 Stunden Iran attackieren

    Ölpreis steigt wieder

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    Brent steigt auf rund 116 US-Dollar, WTI auf 102 US-Dollar. Trotz neuer Gespräche bleiben die Angriffe und Trumps Militärdrohung der Preistreiber.

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    Ölpreis steigt wieder - Huthis feuern weiter – Trump könnte binnen 96 Stunden Iran attackieren
    Foto: Behnam Tofighi - newscom

    Die Ölpreise haben ihre frühen Verluste gedreht und ziehen wieder an. Brent notiert inzwischen bei rund 116 US-Dollar je Barrel, WTI bei etwa 102 US-Dollar. Damit setzt sich die hohe Risikoprämie im Ölmarkt trotz neuer diplomatischer Gespräche fest. Während Vertreter Saudi-Arabiens, der Türkei und Pakistans in Teheran über eine Deeskalation verhandeln, gehen die Angriffe in der Region weiter.

    Besonders schwer wiegt die militärische Drohung aus Washington. Wie CNN berichtet, könnten US-Streitkräfte im Nahen Osten innerhalb von 96 Stunden nach einem entsprechenden Befehl von Präsident Donald Trump einen Angriff auf Iran beginnen. Trump hatte am Sonntag gegenüber Fox News erklärt, er stehe kurz vor der Entscheidung, entweder ein Abkommen mit Teheran anzustreben oder die Militäroperationen auszuweiten.

    Die Gespräche in Teheran hatten die Ölpreise zunächst gedrückt. Saudi-Arabien erklärte, Ziel sei es, die diplomatischen Kanäle offenzuhalten und eine weitere Eskalation zu verhindern. Auch Katar, das zwischen Washington und Teheran vermittelt, schickte Vertreter in die iranische Hauptstadt. Reuters zufolge einigten sich Saudi-Arabien, die Türkei, Pakistan und Iran darauf, ihre Bemühungen um Frieden und Sicherheit in der Region fortzusetzen.

    Doch die Entspannung hielt am Ölmarkt nicht lange an. Die Huthis setzten ihre Angriffe auf Saudi-Arabien fort, während iranische Attacken auf Tanker in der Straße von Hormus die Versorgung weiter gefährden. Genau diese Mischung aus laufenden Angriffen und der offenen US-Militärdrohung hält die Preise hoch.

    "Die Rohölpreise erleben Gewinnmitnahmen, nachdem sie auf Mehrmonatshochs gestiegen waren, da erneute diplomatische Bemühungen in Westasien Hoffnungen auf einen möglichen Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran geweckt haben", sagte Energieanalystin Sugandha Sachdeva laut Reuters.

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    Auch die Internationale Energieagentur warnt vor anhaltenden Folgen. Sie rechnet damit, dass sich die durch den Krieg verursachten Störungen der globalen Energieversorgung bis ins kommende Jahr hineinziehen könnten. Für den Ölmarkt bleibt damit klar: Die Diplomatie kann den Preis kurzfristig drücken – neue Angriffe können diese Bewegung jederzeit wieder drehen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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