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    Novartis ist im dritten Quartal zurück auf Wachstumskurs - Prognose angehoben

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nachahmerdruck ließ im dritten Quartal weiter nach
    • Produktivität hob das operative Ergebnis deutlich
    • Novartis hebt die Prognose fürs operative Ergebnis
    Novartis ist im dritten Quartal zurück auf Wachstumskurs - Prognose angehoben
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Bei Novartis hat der negative Einfluss von Nachahmer-Präparaten der Konkurrenz im dritten Quartal weiter nachgelassen. Zugleich profitierte der Schweizer Pharmakonzern von Produktivitätsverbesserungen und verdiente dadurch mehr als gedacht. Konzernchef Vasant Naramsinhan blickt nun optimistischer auf die Gewinnentwicklung in diesem Jahr als bisher.

    Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis soll nun mindestens stagnieren oder im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen. Hier hatte Novartis bisher einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich prognostiziert. Im dritten Quartal war die Kennziffer um elf Prozent auf gut 6 Milliarden Dollar (5,4 Mrd Eur) gestiegen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet.

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    Unter dem Strich brach der Gewinn allerdings auf 1,2 Milliarden Dollar ein nach 3,9 im Vorjahr; hier schlugen sich milliardenschwere Wertminderungen im Zusammenhang mit dem gescheiterten Produktkandidaten Del-Desiran nieder.

    Der Konzernerlös kletterte zugleich um 4 Prozent auf gut 14,5 Milliarden, damit nahm das Wachstum von Novartis weiter Fahrt auf. Für das Gesamtjahr wird weiterhin ein Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet./tav/hr/AWP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 138,0 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4847. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,44CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 113,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 125,00CHF was eine Bandbreite von -18,05 %/-9,35 % bedeutet.





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