Porsche AG bleibt auf Kurs: Robuste Zahlen, stabiler Ausblick
Weniger Auslieferungen, mehr Liquidität: Porsche setzt 2026 auf Wert statt Volumen, schärft den Fokus aufs Kerngeschäft und hält trotz Gegenwinds an der Jahresprognose fest.
Foto: Marijan Murat - dpa
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Porsche 25,28 Milliarden Euro Umsatz und 1,74 Milliarden Euro operatives Ergebnis; die operative Umsatzrendite lag bei 6,9 Prozent.
- Die Kundenauslieferungen sanken gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 178.532 Fahrzeuge. Porsche setzt weiterhin auf wertorientierten Absatz statt auf Volumen.
- Der Netto-Cashflow Automobile stieg auf 2,5 Milliarden Euro, die Marge auf 11,3 Prozent; die Netto-Liquidität erhöhte sich auf 8,23 Milliarden Euro. Der Verkauf der Bugatti-Rimac- und Rimac-Beteiligungen trug wesentlich dazu bei.
- Porsche treibt die Konzentration auf das Kerngeschäft voran: Der Verkauf der Bugatti-Rimac- und Rimac-Group-Anteile wurde abgeschlossen; für die Tochter MHP wurde ein Kaufvertrag mit Tata Consultancy Services geschlossen.
- Trotz des schwierigen Marktumfelds bestätigt Porsche die Jahresprognose 2026: 35–36 Milliarden Euro Konzernumsatz und jeweils 5,5–7,5 Prozent operative Umsatzrendite sowie Netto-Cashflow-Marge Automobile.
- Für 2026 erwartet Porsche außerdem eine EBITDA-Marge Automobile von 15–17 Prozent und einen BEV-Anteil von 24–26 Prozent. Strategie „Sportwagenschmiede ’35“ und das Visionsmodell Mission S sollen die Sportwagenidentität weiter stärken.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Porsche AG ist am 27.10.2026.
Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,72EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,69 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.275,29PKT (+1,37 %).
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