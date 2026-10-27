Sauberer Ausbruch

Eine besonders wichtige Rolle könnte zudem ein geplanter Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium spielen. Vorgesehen ist eine Rahmenvereinbarung mit einer Laufzeit von zehn Jahren, die mindestens 850 F-35-Kampfjets sowie Ersatzteile und spezielle Ausrüstung umfassen soll. Die endgültigen Vertragsbedingungen stehen allerdings noch nicht fest. Außerdem muss der US-Kongress dem Vorhaben noch zustimmen. Auch der bestehende Auftragsbestand unterstreicht die starke Nachfrage nach den Produkten des Konzerns: Im dritten Quartal erreichte er mit 292 Mrd. US-Dollar einen neuen Rekordwert.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Lockheed Martin inzwischen einen Umsatz zwischen 80 und 82 Mrd. US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen mit einer Spanne von 79,75 bis 81,75 Mrd. US-Dollar gerechnet. Auch beim Gewinn je Aktie zeigt sich das Management optimistischer: Dieser soll nun zwischen 30,35 und 30,75 US-Dollar liegen, nachdem die bisherige Prognose 29,95 bis 30,65 US-Dollar betragen hatte.

Auch im Aktienchart hat sich die Lage zuletzt verbessert. Am gestrigen Handelstag gelang der Aktie der Sprung über das bisherige Zwischenhoch aus Mitte August bei 608,98 US-Dollar. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung eines sogenannten Doppelbodens erfüllt. Bei dieser Chartformation bildet der Kurs zweimal ein Tief in einem ähnlichen Bereich aus. Wird anschließend ein entscheidender Widerstand überwunden, kann dies auf eine mögliche Trendwende nach oben hindeuten. Allerdings sollte Lockheed Martin diesen Ausbruch noch auf Wochenbasis bestätigen.

Gelingt dies, könnten zunächst die Rekordstände vom Jahresanfang bei 683,27 US-Dollar und anschließend die Marke von 759,33 US-Dollar wieder in den Fokus rücken. Bei einer besonders starken Aufwärtsbewegung wäre sogar ein Anstieg bis auf 806,32 US-Dollar denkbar. Dieser Bereich liegt nicht weit vom neuen Kursziel der Investmentbank Morgan Stanley bei 835,00 US-Dollar entfernt.

Kurzfristige Kursrückgänge wären zunächst kein Grund zur Sorge. Solange die Aktie im Bereich von 597,10 US-Dollar Unterstützung findet, bliebe das positive Szenario intakt. Fällt der Kurs allerdings unter 589,91 US-Dollar, könnte sich der jüngste Ausbruch als Fehlsignal erweisen. In diesem Fall wären weitere Verluste bis auf 552,82 US-Dollar möglich.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 633,97 US-Dollar

Kursziel : 683,27 US-Dollar

Renditechance via DN62S7 : 50 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN62S7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,85 - 0,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 541,2119 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 541,2119 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 633,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 683,27 US-Dollar Hebel: 6,55 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8Z50 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,80 - 0,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 723,6709 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 723,6709 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 633,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,00 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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