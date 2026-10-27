Solider Wochenstart

Zusätzlichen Rückenwind könnte DHL durch eine mögliche Erhöhung der Portokosten erhalten. Zwar erzielt das Unternehmen einen deutlich größeren Teil seines Umsatzes mit dem Paketversand, dennoch könnte eine Anpassung der Portopreise positive Auswirkungen haben. Auch ein sogenanntes Break-Away-Gap zu Beginn der Woche wird als positives Signal gewertet. Dabei handelt es sich um eine Kurslücke, die beim Ausbruch aus einer bisherigen Handelsspanne entstehen kann und auf eine stärkere Kursbewegung hindeutet.

Das Ende September entstandene Kaufsignal führte die Aktie bislang auf 58,90 Euro. Sollte der Kurs diese Marke überwinden, könnte eine neue Aufwärtsbewegung beginnen und die Seitwärtsphase der vergangenen Wochen beendet werden. Als nächstes Kursziel rückt dann die Marke von 62,96 Euro in den Fokus. Dieser Wert ergibt sich aus einer sogenannten Fibonacci-Projektion, die an der Börse zur Abschätzung möglicher Kursziele verwendet wird. Für Anleger, die auf steigende Kurse setzen, könnte sich daraus eine interessante Gelegenheit ergeben.

Sollte die Aktie hingegen unter ihren 50-Tage-Durchschnitt fallen, der im Chart als blaue Linie dargestellt wird, wären kurzfristige Kursverluste möglich. In diesem Fall könnte der Kurs bis in den Bereich von 54,60 Euro zurückgehen, wo sich zuvor der bullische Keil befand. Die beiden technischen Indikatoren MACD und RSI liefern derzeit allerdings keine eindeutigen Hinweise, die für ein solches Abwärtsszenario sprechen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 59,00 Euro

Kursziel : 62,96 Euro

Renditechance via DN220Q : 50 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

DHL Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN220Q Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,65 - 0,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51,9408 Euro Basiswert: DHL Group AG KO-Schwelle: 51,9408 Euro akt. Kurs Basiswert: 58,54 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 62,96 Euro Hebel: 8,35 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU71UX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,79 - 0,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 66,1159 Euro Basiswert: DHL Group AG KO-Schwelle: 66,1159 Euro akt. Kurs Basiswert: 58,54 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,93 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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