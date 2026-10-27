Gold unter Druck -0,40 % in 24h

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,46 % 1 Monat -6,61 % 3 Monate -2,27 % 1 Jahr -2,02 %

Abwärtsdruck bremst den Kurs: Gold sinkt umauf 4.000,89. Die Stimmung zeigt sich vorsichtig.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 4.083,27USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.000,89USD ein Wert von 979,8248USD geworden – ein Gewinn von -2,02 %.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.