Silber crasht. Was steckt dahinter?

-2,23 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,54 % 1 Monat -17,94 % 3 Monate -10,12 % 1 Jahr +8,64 %

Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinktauf 52,78und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 22,87330USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 52,78USD ein Wert von 2.307,36USD geworden – ein Gewinn von +130,74 %.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.