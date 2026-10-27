Silber crasht. Was steckt dahinter?
Silberpreis
Bärenmarkt-Signal: Silber bei 52,78 USD, -2,23 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,54 %
|1 Monat
|-17,94 %
|3 Monate
|-10,12 %
|1 Jahr
|+8,64 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 22,87330USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 52,78USD ein Wert von 2.307,36USD geworden – ein Gewinn von +130,74 %.
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|326,35EUR
|-0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,09EUR
|-0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|223,12EUR
|-0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|267,40EUR
|-2,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|76,59EUR
|-1,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|439,72EUR
|-2,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|342,66EUR
|-0,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,37EUR
|-0,36 %
|Long
|1
|0,00
|115,08EUR
|-0,36 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,918EUR
|-0,12 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.