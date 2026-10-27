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    Anthropic hält den KI-Hype am Leben, Lula-Sieg zieht Brasiliens Märkte runter

    Märkte am Morgen

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    Anthropics Börsengangspläne beflügeln Asiens Aktienmärkte, während Brasilien nach Lulas Wiederwahl crasht. Microsoft bietet 60.000 Mitarbeitern den Ausstieg an, Novartis hebt die Prognose an.

    Für Sie zusammengefasst
    Märkte am Morgen - Anthropic hält den KI-Hype am Leben, Lula-Sieg zieht Brasiliens Märkte runter
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Am Dienstagmorgen notiert der deutsche Leitindex um kurz vor 8:00 Uhr bei 25.406 Punkten leicht im Minus. Der Markt kaufe günstige Kurse gern, nutze steigende Notierungen aber schnell für Gewinnmitnahmen, glaubt Thomas Altmann von QC Partners. "Jetzt kommt es einmal mehr darauf an, ob langfristig orientierte Anschlusskäufer in den Markt kommen, die den DAX weiter nach oben tragen können."

    Anthropic und Meta im Milliarden-Rausch

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    In Asien sorgte die Euphorie um den IPO von Anthropic für Euphorie. Südkoreas technologielastiger Kospi sprang um mehr als 3,9 Prozent, der größte Tagesgewinn seit Februar, bleibt im Oktober aber dennoch 17 Prozent im Minus, ein Zeichen für die Nervosität rund um den KI-Boom. Zusätzlichen Schub lieferte die Ankündigung von Meta, bis zu 95 Milliarden US-Dollar über die größte Eigenkapitalaufnahme seiner Geschichte einzusammeln.

    Anthropics Unterlagen selbst offenbaren hohe Verluste bei gleichzeitig rasantem Umsatzwachstum und liefern damit Hinweise darauf, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen überhaupt auszahlen. 

    Das erst fünf Jahre alte Unternehmen dürfte mehr Kapital einsammeln als je ein Börsenneuling zuvor und könnte Berkshire Hathaway beim Börsenwert überholen. Die Bewertung ist von 183 Milliarden US-Dollar vor gut einem Jahr auf zuletzt 965 Milliarden US-Dollar gestiegen, nach dem Debüt werden bis zu knapp zwei Billionen US-Dollar erwartet.

    USA und Kanada wollen Einigung im Zollstreit 

    Politisch brodelt es derweil zwischen den USA und Kanada. Beide Regierungen verhandeln über eine Lockerung der Zölle auf kanadischen Stahl von bis zu 50 Prozent sowie auf Autos von 25 Prozent, nachdem die Gespräche im August geplatzt waren. Hintergrund ist auch der innenpolitische Druck auf Donald Trump, dessen Zustimmungswerte bei nur 32 Prozent liegen, während die Republikaner bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über den Kongress zu verlieren drohen. 

    Brasiliens Märkte brechen nach Lula-Wahlsieg ein

    Deutlich turbulenter ging es in Brasilien zu. Nach der überraschenden Wiederwahl von Luiz Inacio Lula da Silva büßte der Real laut Altmann rund acht Prozent ein, der größte Tagesverlust seit 1999, während Reuters zeitweise sogar ein Minus von mehr als elf Prozent meldete. Die Börse erholte sich im Handelsverlauf etwas und schloss mit minus 13,9 Prozent, dem schwächsten Tag seit März 2020.

    Microsoft baut Stellen ab

    Aus den USA kommt derweil eine Hiobsbotschaft für die Belegschaft von Microsoft. Der Softwarekonzern bietet rund 60.000 Beschäftigten, mehr als einem Viertel der weltweiten Mitarbeiterzahl, einen freiwilligen Abfindungsausstieg an, um Kosten zu senken und die milliardenschweren KI-Investitionen zu finanzieren.

    Novartis hebt die Prognose an

    Positiver klingen die Zahlen von Novartis. Der Schweizer Pharmakonzern hat nach einem starken dritten Quartal seine Prognose angehoben. Der bereinigte operative Gewinn stieg um elf Prozent auf 6,04 Milliarden US-Dollar, der Umsatz legte um vier Prozent auf 14,52 Milliarden US-Dollar zu. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nun eine Stagnation oder ein leichtes Wachstum beim operativen Kernergebnis, statt des zuvor prognostizierten Rückgangs. Beim Umsatz bleibt Novartis bei der Erwartung eines leichten Plus.

    Termine des Tages (Auswahl)

    07:00 Novartis, SIG Group, Inficon – Q3-Zahlen
    07:30 Porsche AG, Orange, Alfa Laval – Q3-Zahlen
    08:00 Beiersdorf, HSBC Holdings, Reckitt Benckiser – Q3-Zahlen
    11:00 UPS, Sherwin-Williams – Q3-Zahlen
    11:55 Coca-Cola – Q3-Zahlen
    12:15 PayPal – Q3-Zahlen
    12:30 Boeing – Q3-Zahlen
    21:00 Visa, Logitech – Quartalszahlen
    22:00 NXP Semiconductors – Q3-Zahlen


    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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