Neue Hoffnung für AMD, Micron, Infineon & Co.? Diese Zahlen liefern sie!

Diese Sorgen haben den in der ersten Jahreshälfte noch so starken Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor inzwischen tief ins Minus gedrückt. Rund 25 Prozent hat dieser gegenüber seinen Rekordnotierungen eingebüßt – aus technischer Perspektive ein neuer Bärenmarkt!

Die Angst geht um in der KI- und Halbleiterbranche! Die Angst davor, dass die eigentlich starken Wachstumsaussichten von turmhohen Schulden, nicht finanzierbaren Vertragsverpflichtungen und außer Kontrolle geratender Software erdrückt werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unter den anhaltenden Kursverlusten leiden auch Publikumslieblinge, wie AMD, Micron und Infineon, deren Anteile zwischenzeitlich um fast die Hälfe eingebrochen sind. Die Wachstumsaussichten der Branche werden auch dadurch getrübt, dass immer mehr Rechenzentrumsprojekte erst verzögert oder nach Widerstand gar nicht anlaufen.

Celestica macht neue Hoffnung

Doch es gibt auch Zahlen, die Hoffnung machen. Am Montagabend hat sich mit Celestica ein wichtiger Zulieferer der Datencenter- und KI-Branche zu Wort gemeldet. Die Kanadier stellen vor allem Elektronik- und Konnektivitätsbauteile her, bieten aber auch Cloud-Lösungen an.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um explosive 83 Prozent auf 5,83 Milliarden US-Dollar zu, womit die Erwartungen von 5,44 Milliarden US-Dollar deutlich geschlagen werden konnten. Die Erlöse aus dem Verkauf von Netzwerk- und Konnektivitätstechnik kletterten von 1,94 auf 3,26 Milliarden US-Dollar (+68,0 Prozent), im Segment 'Compute & Storage' steigerte sich Celestica sogar um 242,3 Prozent auf 1,61 Milliarden US-Dollar. Der Bereich 'Advanced Technology Solutions' legte von 781,0 auf 957,4 Millionen US-Dollar zu.

Nettogewinn geht durch die Decke

Da das Unternehmen nicht nur seine Erlöse, sondern auch seine Margen deutlich steigern konnte, entwickelte sich der Gewinn ebenfalls sehr stark. Hier wurden pro Anteil 3,30 US-Dollar erzielt gegenüber Markterwartungen von 2,96 US-Dollar.

Insgesamt erzielte Celestica einen Nettogewinn in Höhe von 397,2 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresergebnis von 267,8 Millionen US-Dollar konnte sich der Konzern somit um 48,3 Prozent steigern. Werden Einmal- und Sondereffekte (nach Steuern) mitberücksichtigt, betrug der Gewinnanstieg sogar 59,1 Prozent auf 406,1 Millionen US-Dollar.

Ganz starker Ausblick auf 2027

Für das kommende Quartal legten die Kanadier eine starke Guidance vor. Erwartet werden Erlöse in Höhe von 6,275 bis 6,575 Milliarden US-Dollar. Damit konnte die Mittelpunktschätzung von 6,43 Milliarden US-Dollar die Konsensprognose von 6,4 Milliarden US-Dollar übertroffen. Die Gewinnschätzung lag mit 3,47 US-Dollar je Aktie aber um 2 Cent unter den Erwartungen.

Darüber waren Investoren jedoch gerne bereit hinwegzusehen, denn die für das kommende Geschäftsjahr enthüllte Umsatzprognose fiel mit 40,0 Milliarden US-Dollar (ggü. einer Schätzung von 35,71 Milliarden US-Dollar) sehr stark aus. Der bereinigte Gewinn soll sich 2027 je Aktie auf 21,5 US-Dollar belaufen – unterstützt von einer auf 9,0 Prozent steigenden operativen Marge.

Plus 16,8 Prozent: Aktie geht nachbörslich steil

Hatte die Aktie im regulären Handel noch 5,1 Prozent an Wert verloren, zeigten sich Investoren in der Nachbörse beeindruckt von den starken Zahlen. Celestica legte unter hohen außerbörslichen Umsätzen von 1,14 Millionen gehandelten Stücken um 16,8 Prozent auf 288,07 US-Dollar zu.

Damit gelingt den Anteilen gegenüber dem Jahresauftakt aus dem Stand der Vorzeichenwechsel; die Aktie hatte vor den Zahlen 16,6 Prozent im Minus gelegen. Außerdem dürfte Celestica am Dienstag wichtige Unterstützungslinien, wie die 50- und 200-Tage-Linie, zurückerobern und seine charttechnische Ausgangslage nach den jüngsten Verlusten deutlich verbessern können.

Fazit: Ende des KI-Booms wird zu früh ausgerufen

Mit Blick auf die Bewertung steht auf Grundlage der unternehmenseigenen Schätzungen ein KGVe 2026 von 25,0 und für 2027 von 13,4 zu Buche, dabei sind die nachbörslichen Kursgewinne bereits berücksichtigt! Das zeigt, dass die Aktie weiter über hohes Aufwärtspotenzial verfügt.

Analystinnen und Analysten veranschlagen den fairen Wert im Mittel bei 486,36 US-Dollar, was eine Upside von 62,6 Prozent (ggü. dem nachbörslichen Schlusskurs) impliziert.

Über Celestica hinaus zeigen die Zahlen, dass es noch zu früh ist, den KI-Boom abzuschreiben. Sorgen sollten sich Anlegerinnen und Anleger erst dann machen, wenn Hyperscaler, wie Meta Platforms, Alphabet und Microsoft, ihre Ausgaben zu reduzieren beginnen oder kleinere Anbieter wie CoreWeave und Nebius in Schwierigkeiten geraten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Celestica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 257EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.



