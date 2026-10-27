VW-Tochter Porsche mit etwas weniger Geschäft als erwartet - Prognose steht

Ausser dass für einen großen Teil der US-Amerikaner das Leben unbezahlbar ist, die Selbstmordrate bei den Farmern deutlich angestiegen ist und reihenweise Unternehmen die mit Transport zu tun haben pleite gehen, hat der gute Trump noch nichts, aber rein gar nichts für sein eigenes Volk erreicht - ne stimmt nicht ganz, er als der "korrupteste US-Präser" aller Zeiten hat immerhin dafür gesorgt, dass er und seine Mischpoke sich die Taschen gefüllt haben und noch weiter füllen.

Dass die Europäer mit von der Leyen so blöde waren und diesen idiotischen Deal mit 15% Zöllen geschlossen haben - völlig hirnlos - die Chinesen haben diesem "Möchtegernimperator" gezeigt wo der Hammer hängt, und werden ihm das zukünftig noch deutlicher zeigen...so muss man mit dem umgehen und nicht anders.

Tut mir leid, aber so einen menschenverachtenden "Vollhonk" aktiv im Wahlkampf zu unterstützen geht gar nicht, während man hier Arbeitsplätze abbaut - Amis sind keine Chinesen und zu amerikanischen Kosten könnte der VW-Konzern das auch hierzulande hin bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher...





US-Produkte zu boykottieren wäre die einzig richtige Antwort darauf gewesen und auch keinen Cent mehr in amerikanische Rüstungsgüter investieren, könnten wir in Europa auch, wir müssten uns nur endlich einmal einig werden...Hut ab da vor den Kanadiern, die kuschen nicht vor Trump.





Definitiv nicht optimal die Bedingungen in D, aber so zum Kasper muss man sich wirklich nicht machen.





Horch würde sich da im Grabe herum drehen, hätte er das mit erlebt...