VW-Tochter Porsche mit etwas weniger Geschäft als erwartet - Prognose steht
- Porsche-Umsatz fällt auf 8,05 Milliarden Euro
- Operativ erzielt Porsche 387 Millionen Euro Gewinn
- Porsche setzt stärker auf Verbrenner statt Elektro
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagen- und SUV-Bauer Porsche AG hat angesichts gesunkener Verkäufe im dritten Quartal noch etwas weniger Geschäft verbucht als erwartet. Der Umsatz ging um 7,5 Prozent auf 8,05 Milliarden Euro zurück, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Operativ verdiente der Autobauer aus dem VW -Konzern mit 387 Millionen Euro wieder Geld, nachdem ein Jahr zuvor Sonderkosten das operative Ergebnis auf minus 966 Millionen hatten absacken lassen. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel. Die Profitabilität traf mit einer Marge von 4,8 Prozent jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick.
Nach neun Monaten steht für die Stuttgarter unter dem Strich ein Gewinn nach Steuern von 1,82 Milliarden Euro zu Buche. Ein Jahr zuvor waren es wegen der Neuausrichtung des schwächelnden Sportwagenbauers nur 114 Millionen Euro Gewinn gewesen.
Porsche steht vor allem wegen des Einbruchs in China deutlich unter Druck. Im bisherigen Jahr sanken die Auslieferungen insgesamt um 16 Prozent auf 178.352 Autos. Zudem schwenkten die Schwaben in ihrem Elektrokurs um. Sie stecken künftig wieder verstärkt Geld in die Entwicklung von Verbrennerantrieben, weil die Kunden im Luxus- und Sportwagensegment mit Elektroautos fremdeln./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 69,50 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +2,25 %/+75,28 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
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Dieses dumme Trump-Bashing reizt mich fast dazu, mir ein paar VOW3 ins Depot zu legen ... Totgesagte leben länger ... Es dürfte schon viel eingepreist sein.
Ausser dass für einen großen Teil der US-Amerikaner das Leben unbezahlbar ist, die Selbstmordrate bei den Farmern deutlich angestiegen ist und reihenweise Unternehmen die mit Transport zu tun haben pleite gehen, hat der gute Trump noch nichts, aber rein gar nichts für sein eigenes Volk erreicht - ne stimmt nicht ganz, er als der "korrupteste US-Präser" aller Zeiten hat immerhin dafür gesorgt, dass er und seine Mischpoke sich die Taschen gefüllt haben und noch weiter füllen.
Wir schaffen uns gerade gänzlich ab, mit immer mehr behördlichen Auflagen, viel zu hohen Lohnnebenkosten und teurer Energie. Wir sind nur noch Weltmarktführer im "empört sein" über andere und Einführung von neuen Steuern, damit unser aufgeblähter Verwaltungsapparat auch morgen noch existiert.