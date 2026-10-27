Western Star legt Ausschreibung für Bohrvertrag auf und reicht beim BLM eine Exploration Notice für ein 17 Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm auf dem Wolframprojekt Eagle Point in New Mexico ein

Vancouver, British Columbia – 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich bekannt zu geben, dass am 22. Oktober 2026 eine Exploration Notice gemäß 43 CFR 3809 (die „Notice“) beim Bezirksbüro Las Cruces des U.S. Bureau of Land Management („BLM“) für sein Wolframprojekt Eagle Point („Eagle Point“ oder das „Konzessionsgebiet“) im Hidalgo County, New Mexico, eingereicht wurde. Die Notice, die im Auftrag des Unternehmens von KC Harvey Environmental, LLC erstellt und eingereicht wurde, bezieht sich auf ein auf Wolfram ausgerichtetes Explorationsprogramm mit 17 HQ-Kernbohrlöchern von 12 Bohrplattformen aus, temporäre Verbindungsstraßen über etwa 0,56 Meilen und einen Lagerplatz, was einer Gesamtfläche von 1,71 Acre an Oberflächenbeeinträchtigungen auf vom BLM verwaltetem und privatem Land entspricht.

Die Einreichung der Notice ist ein wichtiger Schritt in Richtung des vom Unternehmen geplanten Bohrprogramms mit 17 Bohrlöchern über insgesamt etwa 6.000 Fuß, das nach Ansicht des Unternehmens die ersten Bohrungen bei Eagle Point seit mehr als 70 Jahren sein werden. Die Bohrziele wurden anhand der Ergebnisse des Oberflächenkartierungs- und Probenahmeprogramms des Unternehmens aus dem Jahr 2026 verfeinert, wie in der Pressemitteilung vom 30. September 2026 berichtet.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, erklärte: „Mit der Einreichung unserer Exploration Notice geht Eagle Point von der Feldkartierung und Exploration zu Bohrungen über, die in nur wenigen Wochen aufgenommen werden sollen. Unsere Oberflächenarbeiten im Jahr 2026 lieferten uns klare Ziele entlang des Granitkontakts, und dieses Programm wurde konzipiert, diese Ziele unterhalb der Oberflächenaufschlüsse und der Geröllbedeckung zu erproben. Wir schätzen die Arbeit von KC Harvey Environmental bei der Vorbereitung des Antrags und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem BLM im Rahmen der Weiterentwicklung eines inländischen Wolframprojekts, genau zu einer Zeit, in der eine sichere Versorgung der USA zu einer nationalen Priorität geworden ist.“