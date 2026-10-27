Wird Argentinien zur neuen Rohstoffmacht?

Über die Sektoren Bergbau und Energie zieht Argentinien Hunderte Milliarden Dollar Kapital an. Die Erdölproduktion hat bereits das Allzeithoch von 1998 übertroffen. Die Bergbauexporte sollen sich binnen weniger Jahre vervielfachen.

Der Kupferexplorer Argentina Metals (ISIN: CA04022C1095, WKN: A42CJA) hat Anfang August den Vollzug einer weiteren Akquisition gemeldet. Das Bergbauministerium der Provinz Mendoza genehmigte die Übertragung von vier zusätzlichen Projekten – Angelica, Roma, Veneto und Belluno – mit einer Gesamtfläche von rund 19.150 Hektar an die lokale Tochtergesellschaft. Als Gegenleistung flossen gut 800.000 USD in bar sowie ein Paket eigener Aktien.

Der Fokus des Explorers liegt auf der Provinz Mendoza und hier auf dem Malargüe-Distrikt nahe der chilenischen Grenze. Geologen sehen hier einen der aussichtsreichsten Kupfer-Gold-Korridore des Landes.

Unberührte Geologie hinter peronistischer Mauer

Das Geschäftsmodell von Argentina Metals beruht auf einer besonderen Ausgangslage: Die Geologie entspricht der des benachbarten chilenischen Kupfergürtels, doch in Argentinien fehlt es bislang an einer vergleichbaren Explorations- und Produktionshistorie. Während Chile seit Jahrzehnten der weltweit größte Kupferproduzent ist, gibt es auf der argentinischen Seite der Anden praktisch keine nennenswerte Förderung des Metalls. Bis jetzt.

Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen und insbesondere nach Kupfer und Lithium steigt stark an. Im globalen Bergbau hat eine neue Dynamik begonnen. Einen regionalen Schwerpunkt bildet hierbei Lateinamerika – mit Argentinien als treibender Kraft.

„In einem dynamischen, globalen Kontext hat sich Argentinien als äußerst attraktiver Standort für die Bergbau- und Energieentwicklung positioniert“, sagt Citi-Analyst Federico Elewaut. Die globale geopolitische Entscheidung zur Diversifizierung der Metallquellen habe erhebliches internationales Kapital für argentinische Projekte freigesetzt.

Hauptgrund für diesen Investitionsboom ist das Förderprogramm für Großinvestitionen (RIGI), das Investoren ein 30-jähriges Paket an Steuer-, Zoll- und Devisenstabilität für Investitionen über 200 Millionen USD bietet. Dieses Rahmenwerk hat bereits über 100 Milliarden USD an zugesagtem und geplantem Kapital in strategischen Sektoren angezogen, wobei der Bergbausektor mit Schwerpunkt auf Kupfer und Lithium einen Großteil dieser Investitionen ausmacht. Präsident Milei taxiert das Volumen an angekündigten sogar Investitionen auf 210 Mrd. USD, von denen 45 % mit Öl und Gas in Verbindung stünden.