BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem Bericht des Online-Brokers zum dritten Quartal bleibt Analyst Christoph Greulich von seiner Kaufempfehlung überzeugt, wie er am Montag schrieb. Er geht von einem attraktiven Ergebniswachstum im zweistelligen Prozentbereich in den kommenden Jahren aus. Dabei verwies der Analyst auf eine disziplinierte Strategie, die auf profitables Wachstum ausgerichtet sei./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 23,50EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christoph Greulich

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

