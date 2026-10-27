RBC stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Astrazeneca nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen des Onkologiekongresses ESMO mit einem Kursziel von 14500 Pence auf "Outperform" belassen. Die beeindruckenden Daten zu mehreren Medikamentenkandidaten seien von der angekündigten Verspätung der AVANZAR-Phase-III-Studie zur Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) überschattet worden, schrieb Trung Huynh am Montagabend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 153,3EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Trung Huynh

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 145

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

