JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Neutral" belassen. Die Bank habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Kian Abouhossein am Dienstagmorgen. Der Zinsüberschuss und die Trends in der Vermögensverwaltung blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren bis 2028 dürften daher im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,57 % und einem Kurs von 15,40EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,5

Kursziel alt: 14,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

