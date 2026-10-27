🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings

    Porsche: Rendite stabilisiert sich – Turnaround voraus?

    Sportwagenhersteller

    817 Aufrufe 817 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trotz der Absatzkrise stabilisiert sich die Rendite von Porsche. Trägt die Neuausrichtung des neuen CEO Michael Leiters erste Früchte? Die Hintergründe.

    Sportwagenhersteller - Porsche: Rendite stabilisiert sich – Turnaround voraus?
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Beim kriselnden Sportwagenbauer Porsche läuft es wieder etwas besser: Von Januar bis September sank der Umsatz um sechs Prozent auf 25,28 Milliarden Euro. Dank margenstarker Modelle fiel der Umsatzrückgang mit 6 Prozent geringer aus als der Absatzrückgang mit 16 Prozent. 

    Das operative Ergebnis lag in den neun Monaten bei 1,74 Milliarden Euro, im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 40 Millionen Euro. Damals hatte der Sportwagenhersteller hohe Abschreibungen und Kosten für Personalabbau verbucht. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HSBC Holdings Plc!
    Long
    12,66€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 13,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,08€
    Basispreis
    2,94
    Ask
    × 8,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein schwaches China-Geschäft, US-Importzölle und eine geringere Nachfrage nach elektrischen Sportwagen führten jedoch zu einem Einbruch des Absatzes. So wurden von Januar bis September 2026 lediglich 178.532 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 212.509, was einem Rückgang von 16 Prozent entspricht. 

    Mit 6,9 Prozent liegt die operative Rendite im für 2026 geplanten Bereich von 5,5 bis 7,5 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte die operative Rendite lediglich bei 0,2 Prozent gelegen. Mittelfristig plant das Unternehmen eine operative Umsatzrendite von 10 bis 15 Prozent. 

    Ein Führungswechsel soll Porsche wieder zu hohen Renditen verhelfen. Im Januar dieses Jahres hat Michael Leiters, ehemaliger Chef von McLaren und Entwicklungschef bei Ferrari, das Amt von Oliver Blume übernommen. 

    Der Sportwagenhersteller will künftig die Gewinnschwelle auch bei einer Produktion von weniger als 200.000 Fahrzeugen pro Jahr erreichen. Zu diesem Zweck streicht das Unternehmen 9.000 Stellen, was etwa einem Viertel der Belegschaft entspricht. Die Zahl der Stellen im Management soll um 40 Prozent sinken.

    Zudem sollen die Preise der High-End-Sportwagen im Schnitt um 20 Prozent erhöht werden und der Anteil der teuren Luxusmodelle soll von einem Drittel auf die Hälfte steigen. Porsches neuer Supersportwagen "Mission S" setzt auf Exklusivität und soll gerüchteweise mindestens 500.000 Euro kosten. 

    Kurshalbierung der Porsche-Aktie seit IPO

    Seit dem Börsengang im Jahr 2022, als die operative Rendite noch bei 18 Prozent lag, hat sich der Aktienkurs halbiert.

    Porsche AG

    +3,00 %
    +1,13 %
    -7,76 %
    -5,11 %
    -9,62 %
    -49,86 %
    -55,36 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
    Porsche AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Mehrheit der Analysten bleibt bei Porsche weiterhin zurückhaltend. Laut S&P Global Market Intelligence raten zehn Analysten zum Halten, drei zum Verkaufen und fünf zum Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46,72 Euro. 

    Im frühen Handel an der Börse Frankfurt steht die Porsche-Aktie am Dienstag rund 2,29 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet derzeit 42,51 Euro (Stand: 08:01 Uhr MEZ). 

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,56 % und einem Kurs von 15,24EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sportwagenhersteller Porsche: Rendite stabilisiert sich – Turnaround voraus? Trotz der Absatzkrise stabilisiert sich die Rendite von Porsche. Trägt die Neuausrichtung des neuen CEO Michael Leiters erste Früchte? Die Hintergründe.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     