Porsche: Rendite stabilisiert sich – Turnaround voraus?

Das operative Ergebnis lag in den neun Monaten bei 1,74 Milliarden Euro, im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 40 Millionen Euro. Damals hatte der Sportwagenhersteller hohe Abschreibungen und Kosten für Personalabbau verbucht.

Beim kriselnden Sportwagenbauer Porsche läuft es wieder etwas besser: Von Januar bis September sank der Umsatz um sechs Prozent auf 25,28 Milliarden Euro. Dank margenstarker Modelle fiel der Umsatzrückgang mit 6 Prozent geringer aus als der Absatzrückgang mit 16 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein schwaches China-Geschäft, US-Importzölle und eine geringere Nachfrage nach elektrischen Sportwagen führten jedoch zu einem Einbruch des Absatzes. So wurden von Januar bis September 2026 lediglich 178.532 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 212.509, was einem Rückgang von 16 Prozent entspricht.

Mit 6,9 Prozent liegt die operative Rendite im für 2026 geplanten Bereich von 5,5 bis 7,5 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte die operative Rendite lediglich bei 0,2 Prozent gelegen. Mittelfristig plant das Unternehmen eine operative Umsatzrendite von 10 bis 15 Prozent.

Ein Führungswechsel soll Porsche wieder zu hohen Renditen verhelfen. Im Januar dieses Jahres hat Michael Leiters, ehemaliger Chef von McLaren und Entwicklungschef bei Ferrari, das Amt von Oliver Blume übernommen.

Der Sportwagenhersteller will künftig die Gewinnschwelle auch bei einer Produktion von weniger als 200.000 Fahrzeugen pro Jahr erreichen. Zu diesem Zweck streicht das Unternehmen 9.000 Stellen, was etwa einem Viertel der Belegschaft entspricht. Die Zahl der Stellen im Management soll um 40 Prozent sinken.

Zudem sollen die Preise der High-End-Sportwagen im Schnitt um 20 Prozent erhöht werden und der Anteil der teuren Luxusmodelle soll von einem Drittel auf die Hälfte steigen. Porsches neuer Supersportwagen "Mission S" setzt auf Exklusivität und soll gerüchteweise mindestens 500.000 Euro kosten.

Kurshalbierung der Porsche-Aktie seit IPO

Seit dem Börsengang im Jahr 2022, als die operative Rendite noch bei 18 Prozent lag, hat sich der Aktienkurs halbiert.

Die Mehrheit der Analysten bleibt bei Porsche weiterhin zurückhaltend. Laut S&P Global Market Intelligence raten zehn Analysten zum Halten, drei zum Verkaufen und fünf zum Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46,72 Euro.

Im frühen Handel an der Börse Frankfurt steht die Porsche-Aktie am Dienstag rund 2,29 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet derzeit 42,51 Euro (Stand: 08:01 Uhr MEZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,56 % und einem Kurs von 15,24EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.



