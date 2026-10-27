NAGA: Starker September leitet Wachstumswende ein

NAGA habe laut SMC-Research die Profitabilität im laufenden Jahr deutlich verbessert. Nach neun Monaten sei mit einem EBITDA von 5,9 Mio. Euro der Gesamtjahreswert 2025 (3,7 Mio. Euro) bereits deutlich übertroffen worden, und das trotz eines Umsatzrückgangs auf 40,5 Mio. Euro. Die noch rückläufigen Erlöse basieren darauf, dass das Management den Fokus noch stärker auf Optimierungsmaßnahmen und zugleich auf die Gewinnung qualitativ hochwertigerer Kunden gelegt habe, die letztlich über den gesamten Lebenszyklus höhere Einnahmen versprechen.

NAGA zielt gemäß SMC-Research nach einer deutlichen Ergebnisverbesserung jetzt auf eine Steigerung des Wachstumstempos und hat im September bereits den höchsten Monatsumsatz im Jahresverlauf erzielt. SMC-Analyst Holger Steffen kalkuliert für 2026 relativ vorsichtig, sieht für die nächsten Jahre aber hohes Potenzial und bestätigt das Urteil „Speculative Buy“.

Aktuell zeigen sich aber auch beim Wachstum erste größere Fortschritte. Mit Erlösen in Höhe von 7 Mio. Euro sei der September, auch begünstigt durch eine hohe Marktvolatilität, der umsatzstärkste Monat im bisherigen Jahresverlauf gewesen. Das zeige aus Sicht der Analysten, dass das Potenzial der unter guten Rahmenbedingungen erzielbaren Einnahmen inzwischen deutlich zunehme.

Bleiben die Marktgegebenheiten bis zum Jahresende tendenziell positiv, halte CEO Octavian Patrascu die Guidance, die einen Umsatz von 68 bis 75 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro vorsehe, weiter für erreichbar. Die Analysten haben ihre Schätzwerte hingegen jetzt unter der Guidance platziert und damit auch eine denkbare ruhigere Marktentwicklung einkalkuliert.

Nichtsdestotrotz sehen die Analysten NAGA auf einem guten Weg zu künftig deutlichen Umsatz- und Ertragssteigerungen. Das jüngste Investment von zwei branchenerfahrenen Unternehmen, die 8 Mio. US-Dollar über eine Wandelanleihe zur Verfügung gestellt haben, werten die Analysten als Bestätigung. Und dass der CEO im Fall der Wandlung fast 0,8 Mio. Aktien zusätzlich unentgeltlich an die Investoren übertragen werde, wenn NAGA im zweiten Jahr der Laufzeit nicht einen Umsatz von mindestens 75,0 Mio. US-Dollar und einen operativen Cashflow von mindestens 13,5 Mio. US-Dollar erreiche, sehen die Analysten als Signal einer großen Zuversicht.

Sie haben die Kapitalmaßnahme in ihr Modell integriert. Zusammen mit etwas höheren Diskontierungszinsen und etwas vorsichtigeren Schätzungen zu Beginn des Detailprognosezeitraums sehen sie den fairen Wert von NAGA jetzt bei 8,80 Euro. Das liege etwas unter ihrer letzten Taxe (10,00 Euro), aber weit über dem aktuellen Börsenkurs.

Die Analysten sehen die Potenziale des Unternehmens in der aktuellen Bewertung somit deutlich unterschätzt und bestätigen ihre Einstufung mit „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.10.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.10.2026 um 18:00 Uhr fertiggestellt und am 27.10.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-27-SMC-Update-NAGA_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 2,36EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.