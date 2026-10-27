Novartis steigt vorbörslich gegen den Trend - Prognoseerhöhung
AKTIE IM FOKUS
- Novartis-Aktien stiegen vorbörslich um 1,2 Prozent
- Umsatz wie erwartet, Gewinn über Analystenkonsens
- Niedrigere Kosten ermöglichten höheren Gewinnausblick
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Novartis-Aktien haben am Dienstag einer Erhöhung des Gewinnausblicks durch den Pharmakonzern im vorbörslichen Handel gegen den schwächeren Markttrend zugelegt. Im Handel bei Julius Bär stieg der Aktienkurs um 1,2 Prozent auf 129,05 Franken.
Mit den Resultaten des dritten Quartals schnitt Novartis beim Umsatz in etwa wie erwartet ab und übertraf mit dem Gewinn die Durchschnittsschätzung der Analysten. In ihren ersten Kommentaren verweisen die Experten vor allem auf niedrigere Kosten als wichtigsten Treiber. Gleichwohl war die Erhöhung des Gewinnausblicks am Markt bereits mehr oder weniger erwartet worden.
Dank einer überraschend guten Entwicklung der Margen habe der Pharmakonzern den Ausblick für den operativen Gewinn anheben können, schrieb etwas Justin Smith von Bernstein Research in einer ersten Reaktion.
Dass die Schweizer die Phase-III-Studie mit Remibrutinib bei generalisierter Myasthenia gravis (gMG) eingestellt haben, überrasche zwar, allerdings seien die Markterwartungen in dieser Indikation nicht sonderlich hoch gewesen./mis/hr/uh/AWP/mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 138,3 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4847. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,78CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 113,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 132,00CHF was eine Bandbreite von -19,60 %/-6,08 % bedeutet.
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"FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 140 auf 120 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem Studienflop mit dem Herz-Kreislauf-Mittel Pelacarsen habe der Pharmakonzern mit dem Medikament Del-desiran einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen, konstatierte Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letzterer falle zwar kommerziell weniger ins Gewicht und Del-desiran dürfte auch keine große Rolle in den Analystenschätzungen gespielt haben. Doch der Fehlschlag sei der erste Prüfstein für die Sinnhaftigkeit der 12 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Del-desiran-Herstellers Avidity mit Blick auf die frühen 2030er Jahre, wenn der Patentschutz für Cosenty, Kisqali und Kesimpta auslaufe."
...meines Erachtens eine ziemlich übertriebene Reaktion für einen so starken Player wie Novartis.
Ich habe die Aktie jetzt ca 10 Jahre und bis 2023 würde ich dir komplett zustimmen. Es war zum Haareraufen und ich musste mich mit den Dividenden und Wechselkursgewinnen trösten.