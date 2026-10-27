JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach der jährlichen ESMO-Fachkonferenz für Onkologie mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Pharmaunternehmens steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Richard Vosser sieht angesichts ihrer Dauer weiterhin eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit für die Avanzar-Studie zur Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, wie er am Montagabend schrieb. Für 2027 sieht er ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für die Aktie vor dem Hintergrund eines Jahres mit vielen Nachrichten./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 23:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 153,3EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

